В Нидерландах нашли останки настоящего Д'Артаньяна?

Дата публикации: 27.03.2026
Изображение к статье: В Нидерландах нашли останки настоящего Д'Артаньяна?

Останки настоящего «четвёртого мушкетёра» могли быть обнаружены под церковью в Нидерландах спустя более 350 лет.

Во время ремонтных работ в церкви Святого Петра и Павла в Вольдере, недалеко от Маастрихта, археологи наткнулись на скелет, который, как считают специалисты, принадлежит Шарлю де Батц де Кастельмору — более известному как Д’Артаньян, пишет Daily Mail. По словам исследователей, ключевые улики совпадают с историческими сведениями о его смерти: рядом с рёбрами нашли фрагмент мушкетного ядра, а в могиле — французскую монету.

Д’Артаньян, доверенный командир короля Людовика XIV, был убит во время осады Маастрихта в 1673 году. Погибнув в бою, он был похоронен неподалёку от места, где пал, — рядом с церковью, где располагались французские войска. Особое значение имеет место захоронения: в то время под алтарём хоронили только высокопоставленных лиц. Сейчас образец ДНК из зубов скелета сравнивают с ДНК живого потомка мушкетёра, результаты ожидаются в ближайшее время.

Археолог Вим Дейкма, который почти 30 лет искал могилу Д’Артаньяна, отмечает: «Пока ничего не противоречит версии, что это именно он». Дьякон Йос Вальке, присутствовавший на раскопках, убеждён в исторической значимости находки. «Скелет лежал там, где раньше стоял алтарь. Под алтарём хоронили только королевских или особо важных людей».

Шарль де Батц де Кастельмор прославился благодаря роману Александра Дюма «Три мушкетёра» и стал мировой культурной иконой с известным девизом: «Один за всех и все за одного».

#история #Нидерланды #археология #культура #ДНК #роман
