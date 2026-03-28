Ровно полвека назад, в 1976 году, юный и прекрасный Айвар Лейманис пришел в труппу латвийского балета. Который возглавляет уже тридцать лет. По такому случаю 22 марта в Латвийской Национальной опере прошел концерт «Айвар Лейманис: пятьдесят лет на сцене».

Латвийский принц начинал в кино

Пять десятилетий назад Айвар по окончании Рижского хореографического училища влился в труппу нашего балета. И одна из первых ролей - в легендарной постановке тогда еще малоизвестного ленинградского хореографа Бориса Эйфмана «Гаянэ» на музыку Арама Хачатуряна.

Кстати, в латвийской столице во время репетиционного процесса был и сам Арам Ильич, свой последний новый, 1977-й год он отметил в Риге - на квартире тогда главного дирижера Оперы и ныне здравствующего Александра Вилюманиса, ставшего музыкальным руководителем той постановки.

А после этого Айвар стал одним из принцев нашего балета в 1980-90-е - в «Спящей красавице», «Лебедином озере», «Щелкунчике» Петра Чайковского. Был графом Альбертом в «Жизели» Адольфа Адана, Ромео в «Ромео и Джульетте» Сергея Прокофьева. В общем, все главные роли - его. И очень жаль, что тогда было не так много телесъемок, которые бы запечатлели артиста во всей творческой мощи.

Впрочем, съемки есть - и не только на телевидении, но и в кино. Ведь Айвар - сын кинорежиссера Александра Лейманиса (кто не помнит его «Слуг дьявола», в которых, кстати, маленький Айвар сыграл эпизод) и выдающейся латышской актрисы Байбы Индриксоне.

Кстати, в конце 1980-х снимался и в фильмах Натальи Бондарчук «Детство Бемби» и «Юность Бемби» - с великим Марисом Лиепой.

Айвар Лейманис с Михаилом Барышниковым и Владимиром Васильевым в Риге, октябрь 1997-го.

Танцы до Аляски доведут

В 1980-90-е объездил полмира с труппой великих солистов балета Владимира Васильева и Екатерины Максимовой, с которыми близко познакомился в Риге в 1988-м, когда артисты приехали танцевать в поставленном ранее на сцене Большого театра балете «Анюта». В рижской версии этого балета по рассказу Чехова Лейманис танцевал с Максимовой партию Артынова.

После чего окончил балетмейстерское отделение ГИТИСа в Москве. И к сорока годам трижды объехал вокруг света. В начале 2000-х успел побывать депутатом Рижской думы и председателем комитета по культуре. Постоянные гастроли в Италию, где каждое лето он отдыхает у озера Гарда с семьей (его дочь Элза Леймане стала известным хореографом и сейчас является ведущей солисткой нашего балета). Участие нашего балета в фестивалях под открытым небом и в именитых театрах. А с Васильевым и Максимовой в 1990-м, еще при советской власти, Айвар объездил не только всю Европу, но побывал на Аляске и в Аргентине.

Стреляют из винтовок, сжигают на костре

Любил прежде рыбачить на Кипре, куда выезжал специально для рыбалки. Там работал его двоюродный брат, знающий все места, где отлично клюет. Лейманис ловил рыбу и в Италии, где уникальное море, особенно на Сицилии, в Сиракузах, где впервые гастролировал в 1985-м году.

Кстати, один гала-концерт на Сицилии, в котором Лейманис участвовал с солистами Кировского и Большого театров, проходил прямо на горе-вулкане. «Знаете, забавное ощущение: танцуем, а из вулкана тем временем идет дымок, — рассказал юбиляр газете «Сегодня НЕДЕЛЯ». – Тогда это была моя уже десятая, если не ошибаюсь, итальянская поездка. А впервые был в 1977-м, проездом с нашим балетом в Латинскую Америку».

В памяти остались и гастроли с нашим балетом в Китае. «Поразило, что там первоклассные танцовщики, которые на всех престижных хореографических конкурсах берут призовые места, — говорит юбиляр. - И которые на родине в классическом стиле танцуют балеты, бегая по сцене с красными кумачами, стреляя из винтовок и кого-то сжигая на костре под звуки «Интернационала». И – овации. Замечательно!»

Председатель жюри

А живет Айвар в родительском доме в Юрмале. Иногда по грибы ходит, хотя боится клещей. А волков и прочих хищников не боится - прежде активно занимался охотой.

Разумеется, на счету много наград, в том числе орден Трех звезд. Сейчас объявили о вручении ему почетной грамоты Кабинета министров Латвии за значительный вклад в развитие культуры. Лейманис по-прежнему активен и на международном уровне, регулярно выступает в качестве председателя и члена жюри на престижных международных балетных конкурсах.

Вечер в его честь стал трогательным и вдохновляющим путешествием по пяти десятилетиям творчества - от самых ярких ролей на сцене до наиболее значимых хореографических работ и вклада в развитие латвийского балета.

Вдохновение для новых поколений

«Творческая жизнь Айвара Лейманиса - свидетельство таланта, страсти и преданной любви к искусству балета, — говорит Астра Ирмея-Шефере, член правления Латвийской оперы. - От блестящих ведущих ролей на сцене до значительной работы в области хореографии и управления Латвийским национальным балетом - его вклад в развитие латвийского балета неоценим. Обладая четким художественным видением, он создавал и ставил спектакли, которые до сих пор живут в нашем репертуаре и в памяти зрителей, вдохновляя новые поколения танцоров и зрителей».

В программе концерта в честь патриарха латвийского балета значатся фрагменты классических балетов и оригинальных постановок Айвара Лейманиса, представляющие собой его хореографический почерк: «Бахчисарайский фонтан», «Коппелия», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Эсмеральда», «Дон Кихот», «Карлсон летает…», «Антония Силмачи».

Программа также дополнена разнообразными видеоматериалами, которые позволяют оценить талант и мастерство Айвара как танцора. В течение вечера также были показаны видеообращения от зарубежных коллег - хореографов и балетмейстеров.

В концерте приняли участие солисты и артисты Латвийского национального балета, студенты Рижской балетной школы и фольклорный танцевальный коллектив «Дзинтариньш». Оркестр Оперы в этот вечер возглавили главный дирижер театра Мартиньш Озолиньш и его коллега Фархад Стаде, а визуальный образ концерта создал сценограф Мартиньш Вилкарсис, видеохудожник Артис Дзерве и художник по свету Карлис Каупужс.