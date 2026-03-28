Средневековые алхимики считали розу символом преображения и совершенства. Красная роза символизировала жизнь, кровь, страсть и материю, а белая роза — чистоту, дух и бессмертие. В средневековых церквях над исповедальнями выгравировали символы роз, напоминающие о святости таинства исповеди. Хотите узнать другие интересные факты об этом чудесном и загадочном цветке? Тогда отправляйтесь в Крустпилсский замок.

Выставка объединяет более 300 предметов, связанных единой историей о розах, их истории и страстях, которые они пробуждали в умах художников, поэтов, дизайнеров и других творческих личностей.

Представленные экспонаты — произведения искусства, мебель, посуда, одежда, созданные известными дизайнерами, — поступают из латвийских музеев, а также частных коллекций Латвии и Франции.

В рамках выставки раз в месяц будут проводиться экскурсии с гидом, рассказывающие о символике, истории и значении роз в искусстве, культуре и повседневной жизни, раскрывающие идеи, лежащие в основе создания выставки, и истории экспонатов.

Выставка продлится до 01.11.2026.