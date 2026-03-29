Выйдет анимационный сериал для взрослых «Она — монстр»

Дата публикации: 29.03.2026
Компания Amazon MGM Studios разрабатывает анимационный сериал для взрослых по популярной серии комиксов «Она — монстр». Проектом занимается Стивен Маеда — соавтор и бывший шоураннер лайв-экшен-адаптации One Piece и исполнительный продюсер фильма «Обмани меня». Об этом пишет Variety.

Действие «Она — монстр» разворачивается в фантазийном мире, вдохновленном азиатской культурой. В центре сюжета — молодая женщина, внутри которой живет настоящий монстр. Пытаясь раскрыть тайны своего прошлого и отомстить за убийство матери, она отправляется в путешествие вместе с необычными спутниками, включая говорящего кота и гибрид лисы и человека.

Оригинальный комикс, написанный Марджори Лю, с иллюстрациями Саны Такеды получил множество наград, включая четыре премии «Хьюго» за достижения в области научной фантастики, семь премий Айснера и звание «Книга года» премии Харви в 2018 году.

Читайте нас также:
