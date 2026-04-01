Норвежский поп-дуэт «Marcus & Martinus» выступит в Риге

Дата публикации: 01.04.2026
Норвежский поп-дуэт «Маркус и Мартинус» выступит в Рижском концертном зале «Палладиум» 6 августа в честь выхода своего нового альбома «The Room».

После победы в норвежском песенном конкурсе "Melodi Grand Prix Junior" песня Маркуса и Мартинуса Гуннарсена "To Dråper Vann" вошла в десятку лучших норвежских чартов, а вскоре за ней последовал один из самых больших хитов дуэта на сегодняшний день - "Elektrisk", который набрал более 126 миллионов прослушиваний.

Их дебютный альбом "Hei" стал одним из самых успешных поп-альбомов 2015 года в регионе, получив платиновый статус в Норвегии. Успех альбома также привёл к их первому концертному туру. В 2024 году "Marcus & Martinus" представляли Швецию на конкурсе "Евровидение" с песней "Unforgettable", заняв восьмое место в финале.

На концерте в Риге прозвучат песни дуэта, такие как «Unforgettable», «Air» и «The Room», а также их последние композиции.

#Норвегия #Евровидение #культура #музыка #выступление
