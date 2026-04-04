Пасхальные каникулы — прекрасное время, чтобы выбраться на природу и насладиться весенним отдыхом! Туристический информационный центр округа Саласпилс приглашает всех, особенно семьи с детьми, принять участие в увлекательном мероприятии «12 поисков маршрута Пасхального кролика», которое в этом году пройдет на острове Доле до 6 апреля.

В течение праздника на острове Доле будут «спрятаны» 12 разноцветных пасхальных кроликов, и задача участников будет заключаться в том, чтобы найти их, выполняя задания и исследуя окрестности. Это прекрасная возможность неспешно насладиться природой, провести время вместе и активно отпраздновать Пасху.

Маршрут протяженностью 8–11 километров можно пройти в удобном для вас темпе, пешком или на велосипеде. Начать маршрут можно в любом месте, адаптируя его к своим желаниям и возможностям.

Каждый кролик — произведение искусства: их раскрасили в прошлом году ученики Саласпилсской школы музыки и искусства. У каждого свой характер и своя цветовая гамма, но объединяющим мотивом является археологический символ ливонской птицы. В поисках кроликов вы не только получите удовольствие от игры, но и полюбуетесь произведениями искусства.

Как принять участие? Подробности здесь: visit.salaspils.lv