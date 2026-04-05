Новый фильм Кристофера Боргли "Драма", в котором главные роли исполняют Зендая и Роберт Паттинсон, дебютировал на Rotten Tomatoes с рейтингом 82%.

Фильм начинается с обманчиво простой завязки: Чарли (Роберт Паттинсон), директор Британского музея, встречает Эмму (Зендая), продавщицу книжного магазина из Батон-Руж. Их отношения выглядят как типичный романтический сюжет, но уже за несколько дней до свадьбы неожиданные откровения разрушают представления героев друг о друге. Фильм постепенно переходит от обычной романтической комедии к темной драме, исследуя сложность доверия, кризис идентичности и настоящие чувства.

Критики особенно выделяют игру Зендаи и Паттинсона. Зендая передает баланс между уязвимостью, защитной позицией и отчаянным желанием быть понятой, тогда как Паттинсон играет Чарли с тонкой эмоциональной напряженностью, демонстрируя медленную эрозию доверия. Вместе они создают динамику, которая кажется чрезвычайно реальной и болезненно искренней. Актеры второго плана, в частности Алана Хаим в роли Рэйчел, добавляют истории остроты и конфликтности, углубляя центральный сюжет.

Кристофер Боргли традиционно балансирует на грани темной драмы и дискомфортного юмора. Основное напряжение исходит от эмоциональной нестабильности героев и конфликтов, возникающих в самых обыденных ситуациях. Фильм намеренно затягивает сцены ссор и разговоров, чтобы воспроизвести реалистичный ход конфликта, позволяя зрителям почувствовать напряжение, переживать за героев и ставить себя на их место.

Несмотря на мрачное настроение, "Драма" завершается неожиданно нежной и искренней нотой. Это история о хрупкости любви, о том, как легко она может быть разрушена непредсказуемыми обстоятельствами, и как сложно восстановить доверие после предательства ожиданий.

В фильме также снимаются Мамуду Ати, Алана Хаим, Хейли Гейтс, Майкл Эбботт-младший, Сидни Леммон, Яя Госселин и Пейтон Джексон.