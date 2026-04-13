Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Стала известна программа 79-го Каннского кинофестиваля

Культура &
Дата публикации: 13.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стала известна программа 79-го Каннского кинофестиваля

Стала известна программа 79-го Каннского кинофестиваля. Он пройдет с 12 по 23 мая. Председателем в этом году назначен режиссер Пак Чхан-ук.

В основном конкурсе примут участие «Минотавр» (Андрей Звягинцев), «1949» (Павел Павликовский), Moulin (Ласло Немеш), Histoire de la nuit (Леа Мизиус), «Электрическая Венера» (Пьер Сальвадори), «Параллельные истории» (Асгар Фархади), «Любовь моя» (Родриго Сорогойен), Bitter Christmas (Педро Альмодовар), The Man I Love (Айра Сакс), Fjord (Кристиан Мунджиу), Notre salut (Эммануэль Марр), Gentle Monster (Мари Кройцер), Nagi Notes (Кодзи Фукада), Hope (На Хон-джин), Sheep in the Box (Хирокадзу Корээда), Garance (Жанна Эрри), The Unknown (Артур Арари), A Woman’s Life (Шарлин Буржуа-Таке), Sudden (Рюсукэ Хамагути), The Dreamed Adventure (Валеска Гризебах), Coward (Лукас Донт) и The Black Ball (Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво).

Почетную «Золотую пальмовую ветвь» получат режиссер «Властелина колец» Питер Джексон и актриса Барбра Стрейзанд.

Читайте нас также:
#кинофестиваль #культура #конкурс #фильмы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео