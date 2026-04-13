Стала известна программа 79-го Каннского кинофестиваля. Он пройдет с 12 по 23 мая. Председателем в этом году назначен режиссер Пак Чхан-ук.
В основном конкурсе примут участие «Минотавр» (Андрей Звягинцев), «1949» (Павел Павликовский), Moulin (Ласло Немеш), Histoire de la nuit (Леа Мизиус), «Электрическая Венера» (Пьер Сальвадори), «Параллельные истории» (Асгар Фархади), «Любовь моя» (Родриго Сорогойен), Bitter Christmas (Педро Альмодовар), The Man I Love (Айра Сакс), Fjord (Кристиан Мунджиу), Notre salut (Эммануэль Марр), Gentle Monster (Мари Кройцер), Nagi Notes (Кодзи Фукада), Hope (На Хон-джин), Sheep in the Box (Хирокадзу Корээда), Garance (Жанна Эрри), The Unknown (Артур Арари), A Woman’s Life (Шарлин Буржуа-Таке), Sudden (Рюсукэ Хамагути), The Dreamed Adventure (Валеска Гризебах), Coward (Лукас Донт) и The Black Ball (Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво).
Почетную «Золотую пальмовую ветвь» получат режиссер «Властелина колец» Питер Джексон и актриса Барбра Стрейзанд.
Оставить комментарий