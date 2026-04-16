С Бахом по жизни

По такому поводу - множество концертов, в Риге, Лиепае, Цесисе, ищите в афишах. А то, что он всемирная знаменитость - не преувеличение.

Вот, документальный факт, рассказанный некогда музыкальным директором Клайпедского музыкального театра - приехал тот на фестиваль в Мексику, на площади десятки тысяч слушателей, а на афише два автора - Бах и Васкс. Знай наших!

Европейская известность к нему пришла с крушением «железного занавеса» в начале девяностых. В 1996 году он получил очень престижную премию Гердера в ФРГ, которую зачастую получали как раз будущие нобелевские лауреаты и очень жаль, что Альфред Нобель в своем завещании музыкантов не упомянул.

Он обладатель четырех Больших музыкальных наград Латвии, давно командор ордена Трех звезд (2001), а также эстонского орден Белой звезды 3 класса (2005). Один из первых обладателей премии Балтийской ассамблеи по искусству (1996), почетный член Латвийской академии наук (1994) и Шведской королевской академии музыки (2001), почетный профессор Латвийской музыкальной академии.

А в начале апреля капитул орденов во главе с президентом Эдгаром Ринкевичем постановил вручить классику орден командора Большого Креста Признания, который будет передан юбиляру 4 мая в Рижском замке, в 36-ю годовщину провозглашения Декларации о восстановлении независимости Латвийской Республики.

Мировую известность Васкс получил благодаря исполнению его произведений великим уроженцем Риги, скрипачом Гидоном Кремером и американским «Кронос-квартетом».

Что общего у Васкса с Джузеппе Верди

Хотя начало у Петериса было весьма тяжелым. Он родился в маленьком курземском городке в 1946 году в семье священника-баптиста. Закончил музыкальную школу имени Эмиля Дарзиня (в ней он позднее преподавал), стал контрабасистом.

Попытался поступить в Латвийскую академию музыки (консерваторию) на класс композиции. Представляете, не приняли – сказалось баптистское прошлое родителей. Тут невольно вспоминается история, как Джузеппе Верди некогда не приняли в Миланскую консерваторию.

По идеологическим соображениями будущий классик вынужден был получить первое высшее образование не на родине, а в соседней Литве, где в 1970 году закончил Государственную консерваторию Литовской ССР в Вильнюсе. Играл на контрабасе в Литовском филармоническом оркестре (1966-69), затем в камерном оркестре Латвийской филармонии (1969-70), в оркестре Латвийского радио и телевидения (1971-74), потом – три года в Латвийской опере.

Последователь музыки современников-новаторов - поляков Кшиштофа Пендерецкого и Витольда Лютославского. Обожает романтизм финского гения Яна Сибелиуса. Любит природу. И это не легенда, а быль - в семидесятых годах вышел Петерис на побережье Балтийского моря неподалеку от Лиепаи и стал руками приветствовать море, солнце, птиц... Тут же подъехала пограничная служба (это же была граница СССР!) и музыканта допрашивали, какие знаки он подавал шведским кораблям? Хорошо, что отпустили.

У природы нет плохой погоды

Сейчас на счету Васкса три симфонии, сочинения для хора, мессы, ставший легендарным скрипичный концерт «Дальний свет» (1997, посвящение Гидону Кремеру), произведения для органа.

И как любой классик (Вивальди, Чайковский, Глазунов) написал «Времена года», которое исполняется во всем мире. А премьера состоялась в день его семидесятилетия на родине в Резекне. И с этой годовщиной связана другая очаровательная история.

Васкс собрал в автобус своих друзей (в том числе и автора этих строк) и поехали в Резекне. Прямо скажем, погода была ужасная: за окном с небес в середине апреля падал мокрый снег, дули ветра, Даугава вздыбилась из-за грязных серых льдин. А Петерис смотрел на эту стихию, стоя в проходе автобуса и искренне восклицал: «Это великолепно! Великолепно!». Для Васкса у природы и впрямь нет плохой погоды и он не раз говорил мне, что Латвию любит в любую погоду, даже в распутицу. И под «распутицей» он подразумевает не только погодные условия, но и политические, экономические.

В 2011 году в Латвии основан фонд Петериса Васкса с целью содействовать развитию современной латвийской музыки, он поддерживает многих молодых музыкантов (среди учеников Петериса, кстати, ставший весьма востребованным сейчас в Латвии молодой композитор Платон Буравицкий).

Среди зрителей был Альфред Шнитке

В честь знатного юбилея по всей Латвии много концертов музыки Петериса Васкса. Об одном из них рассказал председатель правления АНКОЛ имени Иты Козакевичи, профессор, пианист и один из первых исполнителей музыки живого классика Раффи Хараджанян.

«Это концерт гостей из Даугавпилса - Глеба Беляева и его учеников, в том числе одного из Африки, — рассказал Раффи Испирович. - Программа называется «Петерис Васкс и его друзья». И я сыграл - как сольно, так и в дуэте с Беляевым. Программа неординарная, в ней опусы юбиляров года - Васкса и Иманта Земзариса. Васкс был представлен «пейзажной музыкой»: «Пейзаж с птицами для флейты» и «Белый пейзаж» для рояля. Впервые прозвучал его «Маленький вальс» для двух фортепиано. Мы сыграли еще и вариацию на тему латгальской песни «За озером белые березы», которую Васкс написал в 1988 году по случаю двадцатилетия рижского фортепианного дуэта Норы Новик и Раффи Хараджаняна. Могу добавить, что мы с Норой первыми записали для зарубежья его знаменитый Message, первыми в мире исполняли произведения Петериса в начале девяностых, а на один концерт музыки Васкса (он проходил в Западном Берлине) пришел тогда только-только эмигрировавший Альфред Шнитке».

Кот пропал в лесу – повод для симфонии?

В дни Пасхи классик был встречен в огромной очереди, протянувшуюся на концерт в церкви святого Иоанна в Старой Риге. Стоял со своим народом, хотя ему предлагали пройти вне очереди, но это приятная очередь.

«Я, наверное, наивен. Но все же не теряю уверенности, что музыка должна говорить о прекрасном. Я бы сказал, что в начале моей музыки было видно в основном темное небо, но с небольшими просветами на горизонте. Постепенно небо стало светло-синим. И только у горизонта виднеется что-то темное, сулящее возникновение облаков... Показывать негативное надо. Но это не моя сфера».

Печальный юмор Васкса чрезвычайно теплый. Хотя не обходится без переживаний. Недавно в доме в Аматциемсе (элитарный поселок под Цесисом на лоне природы, там с семьей живет и актриса Чулпан Хаматова) у Петериса произошла легкая драма. Кот ушел в лес и исчез. Но через две недели вернулся в отчий дом и тут же поймал мышь в огороде и стал ее душить. Петерис ринулся на помощь, но не успел спасти живое существо, кот оказался проворнее…

Главные вещи в универмаге не купишь

Но, впрочем, это счастливый человек, потому что он знает рецепт счастья.

«Не знаю, насколько это реально для всего человечества, прислушаются ли… Но я считаю, что это как раз то время, когда надо немного остановиться, прекратить этот вечный бег не знаю за чем - за деньгами, товарами… Это ведь совсем неплохо - остановиться и оглянуться вокруг себя, посмотреть, а что, собственно, человека окружает?, – говорит комозитор Васкс. – А окружают человека другие люди, природа, и это вовсе не банальности ведь. Понимаете, наша жизнь для многих в последнее время напоминает какой-то огромный торговый магазин, по которому все мечутся, бегают и ищут что-то ненужное на самом деле. Это не должно быть так, потому что самые главные вещи в универмаге действительно не купишь. Надо все-таки понимать, что есть такие понятие, как красота человека, природы. И что есть и такое важное понятие, как «душа», представляете?».