Латвийская национальная опера перестала работать. Но не пугайтесь – это временно. Ремонт продлится два месяца. Если ничего непредвиденного не случится.

Через тернии к звездам

Справдливости ради отметим, что вялотекущий ремонт без перерыва постановок начался еще в прошлом году. Поаплодируем артистам и музыкантам, которые, несмотря на начавшиеся строительные работы мужественно танцевали, пели и играли. Но не меньших аплодисментов заслуживают и сами зрители, которым в последние месяцы для того, чтобы попасть в белоснежный храм искусств и перемещаться там внутри, приходилось совершать некоторый квест.

Представьте, например, недавний вечер в честь пятидесятилетия творческой деятельности худрука балета Айвара Лейманиса. Двери в театр закрыты на засовы, а зрителям предлагалось заходить через боковой вход. Почему? А потому что фойе активно ремонтируют.

Для счастливых обладателей бесплатных пригласительных (пресса, друзья юбиляра), которым прежде вручались билеты у касс администратора в том самом фойе (под расписку, как обычно) была распахнута створка входа для инвалидов с другой стороны, у Нового зала.

Есть билет на фуршет

И это еще не всё! Буфет в бельэтажном зале был перемещен в и так узкое фойе второго этажа (да, у нас не Большой театр) и публика аккуратно перемещалась с бокалами шампанского, чтобы вдруг друг дружку не облить.

При этом дорогие обои, наклеенные 31 год назад во время глобальной реконструкции театра (тогда он был закрыт целых пять лет!) содраны, под ними видны провода (меняют проводку).

Сам бельэтажный зал, впрочем, был открыт, но... там напрочь снят паркет (меняют!). Так что многие волновались, а как же фуршет в честь юбиляра? Обычно неформальное общение для светской публики с накрытыми столами проходило именно в бельэтажном зале... Впрочем, вскоре отлегло от сердца: фуршет был, но в красочном красном зале на третьем ярусе.

Правда, зал тот меньше бельэтажного вдвое и стоило больших усилий не облить, например, прима-балерину Элзу Леймане (да и самого виновника торжества!), министра культуры Агнесу Лаце или самого экс-президента Валдиса Затлерса.

Чтобы приму не продуло

Итак, ремонт связан с необходимостью срочной модернизации инфраструктуры, при этом театр планирует продолжать работу, адаптируя творческую программу к сложным ремонтным условиям.

Тем более, что ведутся и работы по усилению энергоэффективности здания, чтобы не дуло и на отопление не уходила масса денег. Даже крышу утеплят. Отличный пример: Новый рижский театр, там такая энергоэффективность, что кажется, даже в морозы не надо топить - в зале тепло. Современные технологии!

Бюрократические задержки с разработкой правил реконструкции привели к ситуации, когда ремонтные работы (включая критически важные системы безопасности) потребовали закрытия здания, этого нашего «Белого дома», как его любовно именуют любители прекрасного. Ранее сообщалось о планах завершить основные работы к маю 2026 года и... судя по всему, так и будет. Но для этого на два месяца храм высокого искусства пришлось закрыть.

Стоимость реконструкции оценивается в сумму более 12 миллионов евро, но не спешите ругать - большая часть затрат покрывается при финансовой поддержке Фонда восстановления Европейского союза. Как говорил неунывающий Остап Бендер: «Запад нам поможет, Европа с нами!».

Шарики советского времени

И с помощью Европы утепляют и заменяют инженерные коммуникации, некоторые из которых прослужили более полувека. А вот реставрация исторического плиточного покрытия пола в фойе осуществляется при финансовой поддержке Фонда Латвийской национальной оперы и Гильдии оперы, членами которой являются многие латвийцы за рубежом, а они богаче местных любителей прекрасного.

Обновляют и предметы интерьера. Например, директор театра Сандис Волдиньш сообщил, что на первом и втором балконах в помещениях, предназначенных для публики, работы уже закончены, но помимо прочего в рамках проекта возвращают, например, исторические лампы. «До сих пор здесь были просто шарики советского времени», — говорит господин директор. Итак, возвращение к истинным ценностям!

В Тарту оценят «Любовный напиток»

Как же теперь с операми и балетами? Не волнуйтесь - они будут. Руководство театра уже позвало на пресс-конференцию, посвященную обмену гастрольными выступлениями с эстонским театром «Ванемуйне» в Тарту. Правда, вход на ту пресс-конференцию через новый зал, а в основное помещение проникнуть даже мыши не удастся (если только, конечно, мыши в театре еще остались).

Досрочно сообщаем, что в конце августа Латвийская опера и балет посетит театр «Ванемуйне», где представит постановку оперы Гаэтано Доницетти «Любовный напиток» и балет Эдварда Клуга «Кармина Бурана» на музыку Карла Орфа.

В свою очередь, «Ванемуйне» посетит Латвийскую оперу, представив постановку оперы Георга Фридриха Генделя «Юлий Цезарь» и танцевально-музыкально-театральную постановку «Маленькая молитва. Дань Арво Пярту». В пресс-конференции примут участие Айварс Мяэ (генеральный директор «Ванемуйне»), и вышеупомянутый Сандис Волдиньш.

Бетонщики распугали балерин

На время ремонта Латвийская опера и балет отправятся в масштабное турне, ведь большой зал вновь откроется только в июне. А именно: примет публику 4 июня премьерой новой постановки оперы Джакомо Пуччини «Богема» и мероприятиями Рижского оперного фестиваля.

Пока в храме искусств хозяйничают мускулистые бетонщики и маляры, хрупкие балерины выступят в нескольких европейских странах и концертных залах Латвии с разнообразной программой.

Например, наш чудесный балет уже побывал в Будапеште, где 2 и 3 апреля представил современный балет Марко Геке «Нижинский» в фестивальном театре «Мюпа». Эти выступления были включены в международный мультижанровый фестиваль «Весна Бартока», который объединяет артистов из различных областей искусства и предлагает широкий спектр музыки, танца и исполнительских искусств.

А оперная труппа подалась в противоположную сторону, на север, где 7 апреля в Эстонском национальном оперном театре состоялся показ оперы Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана». Балет тем временем в римте танца переместится с «Эсмеральдой» хореографа Айварса Лейманиса на музыку Риккардо Дриго и Чезаре Пуньи в Литовский национальный театр оперы и балета в Вильнюсе, где 29 и 30 апреля покажет «Нижинского», а 5 мая аналогичная постановка будет показана в Таллине.

В Резекне проездом через Быдгощ

Эти гастрольные выступления свидетельствуют о более тесном сотрудничестве между оперными театрами Балтии, и в предстоящих сезонах в Риге также ожидаются гастрольные выступления эстонского и литовского национальных оперных театров.

Но кроме того, после семилетнего перерыва наша Опера отправится в Быдгощ (Польша), где 10 мая в рамках оперного фестиваля состоится показ оперы Рихарда Штрауса «Саломея» под управлением Мартиньша Озолиньша и в постановке неугомонного Алвиса Херманиса.

Весной артисты театра также посетят и родные пенаты, региональные концертные залы – сначала в Резекне (зал Gors) - балет Раймонда Мартиновса и Карлиса Лациса «Книга джунглей» по мотивам Редьярда Киплинга. Затем в концертном зале «Латвия» в Вентспилсе состоится гала-концерт, а в конце мая в рамках юбилейной программы концертного зала в Цесисе запланирован специальный концерт.

А потом театр распахнет двери и тут же их закроет, потому что начнется отпуск. Но программа выступлений приглашенных артистов продолжится и летом. В средине июня балет посетит Международный фестиваль музыки и искусств в Гранаде, где представит возвышенный балет Адольфа Адана «Жизель».