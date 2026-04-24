Луч трагической эпохи 1 524

Культура &
Дата публикации: 24.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Луч трагической эпохи

Так назвала свою литературно-художественную композициию педагог, любитель литературы Людмила Бычкова. Она посвятила её талантливому и многострадальному поэту Осипу Мандельштаму, которому со дня рождения в нынешнем году исполнилось 135 лет. Родился он 14 января 1891 года в Варшаве, а закончил свой земной путь во Владивостоке. И для нас, несомненно, интересно и то, что в детстве будущий поэт неоднократно бывал и в Риге, где на улице Авоту жили его дед и бабушка.

Презентацию этой яркой и волнующей композиции в Международном центре-музее Владимира Высоцкого, расположенном в Балтийской Международной академии, организовал самодеятельный клуб любителей поэзии и музыки «Зелёная лампа.

Композицию хорошо дополнили рассказ писателя, руководителя Рижской армянской общины Александра Героняна о путешествии Мандельштама в Армению, сообщение руководителя клуба «Зелёная лампа» Нины Вевере об издании новой книги поэта под названием «Нежнее нежного лицо твоё», выступление поэтессы и барда Евгении Ошурковой, которая исполнила песню «Раковина», написанную ею на стихи Мандельштама и произведения из первой книги поэта «Камень», которые прочла доцент БМА, куратор Международного центра-музея Владимира Высоцкого Любовь Каширина.

