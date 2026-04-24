Так назвала свою литературно-художественную композициию педагог, любитель литературы Людмила Бычкова. Она посвятила её талантливому и многострадальному поэту Осипу Мандельштаму, которому со дня рождения в нынешнем году исполнилось 135 лет. Родился он 14 января 1891 года в Варшаве, а закончил свой земной путь во Владивостоке. И для нас, несомненно, интересно и то, что в детстве будущий поэт неоднократно бывал и в Риге, где на улице Авоту жили его дед и бабушка.