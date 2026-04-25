Весна, середина апреля, Алла Борисовна Пугачева отмечает день рождения. Не будем скрывать - 77 лет. Ее день рождения отметили и в Риге – в здании бывшего детского кинотеатра «Пионерис».

И вдруг влетает шаровая молния

В рамках авторского цикла «Дивы» трехчасовой вечер вел известный театральный критик Сергей Николаевич, который лично знаком с Аллой Борисовной и со многими ее возлюбленными – официальными и внебрачными.

В рамках этого цикла Сергей Николаевич (кстати, ныне юрмалчанин и некогда, в начале девяностых, первый пресс-секретарь театра Романа Виктюка) рассказывает о великих. Недавно был вечер в честь кинолегенды Катрин Денев, с которой лично знаком. А пока что - Алла! И вечер был открыт песней Пугачевой на стихи Мандельштама, которая сегодня звучит столь актуально!

«Первый раз я увидел Аллу в 1980-м, – рассказывает Сергей Игоревич. - Наверное, это было одно из первых публичных исполнений такого рода. Она уже была звездой, но училась в ГИТИСе, мы получали образование вместе. Она - на режиссерском эстрадном отделении, я на театроведческом. Но никак не пересекались.

Тем не менее в один из дней я вдруг узнал, что Алла будет сдавать свою программу, как бы защита диплома. Соответственно, высокая приемная комиссия... И вот тогда впервые я увидел ее, поднимающейся по лестнице, она показалась какой-то такой тяжеловатой, с этой своей челкой, какой-то такой надменной, закрытой, старалась не смотреть по сторонам. И совсем небольшая сцена, почти как здесь, учебный театр ГИТИСа. И вдруг на сцену вылетает шаровая волна - и вот этой тяжести, надменности, этого величия не осталось. Она была веселая, легкая, стремительная, смешная, смешливая. И в какой-то момент она сказала, что будет петь Мандельштама! «Ленинград. Ленинград, я еще не хочу умирать...».

Уроки Клавдии Шульженко

Нашим читателям стоит напомнить, что великий русский поэт Осип Мандельштам, погибший в сталинском лагере, тогда был полузапретной фигурой, а песня эта стала известной широкой публике гораздо позже, уже во время горбачевской перестройки.

«А тогда она пела ее с такой страстью, с таким напряжением!.. Ничего подобного на советской эстраде за годы ее существования не было и услышать было невозможно. И та ее программа была прекрасно совершенно составлена.

Есть даже такая видеосъемка, как Клавдия Ивановна Шульженко учит ее общаться с публикой. Она вообще считала, что это один из главных ритуалов таких концерта, когда артист выходит и кланяется публике в пояс. Шульженко в то время уже была на спаде, уже уходила, было понятно, что этот стиль уже уходит, но, тем не менее, вот такой театрализованный стиль песни Алла очень хорошо, на самом деле, усвоила. Не просто песня, а вот этот маленький спектакль, который Алла старалась разыгрывать в такой шульженковской режиссуре».

«Старое пальто»

Сергей Николаевич действительно весьма основательно относится к своим программам и рассказывает то, что знают совсем немногие. Например, вы знали, что еще в семнадцать лет юная Алла написала песню «Старое пальто».

То, что она писала сама себе песни и позднее, уже под псевдонимом Борис Горбанос - знают многие, а вот «Старое пальто» - щемящая песня. И голос Аллы кажется совсем не знакомым - свой как бы разухабистый стиль она разработала позднее, спрятавшись под маской того самого «Арлекино» и образом простой шансонетки. Сергей Николаевич нашел эту запись, представляете? И продемонстрировал ее аудиозапись. Такая горькая песня о том, как девушка была плохо одета и как она мучилась тем, что никак не соответствует великолепию столичного человека.

«Но она действительно из очень простой семьи. Она родилась на Крестьянской заставе, это довольно далекий район Москвы. И там жила ее мама вместе со своими братьями. Очень положительная, достойная женщина, обожавшая Аллу и как-то угадавшая в ней такой артистический дар, его надо было применить к этой советской действительности. И мама купила трофейное пианино и каждый день приходила учительница музыки», – рассказывает Николаевич.

Монастырское детство

«Мама Аллы была очень простая и бедная, но для нее было очень важно, чтобы дочь смогла стать, например, учительницей музыки. И вряд ли представляла, что это будет когда-нибудь более значительный концертирующий солист, – рассказал Сергей Николаевич. – Мама ушла довольно рано, в 64 года, но великий успех своей дочери она застала. И была, с одной стороны, страшно перепугана, а, с другой стороны, очень гордилась, конечно. И переживала, когда Аллу бесконечно критиковали за ее манеры...

Алла назвала свое детство монастырским, потому что все было подчинено этому пианино, урокам музыки и вокала, она очень много занималась. И только летом, когда мама снимала половину дачи, наступало ощущение счастья и свободы, когда она видела эти зеленые поля, желтые цветы, одуванчики».

Алла Борисовна стала известна в 1974-м, после исполнения песен в бессмертном фильме Эдьдара Рязанова «Ирония судьбы или с легким паром», а уж после «Арлекино» ее настигла слава. Это было полвека назад! Но перед этим были весьма сложные этапы судьбы.

Первым успехом было участие в радиопрограмме «Доброе утро». Алла была очень зажатая, из советских времен и совершенно даже не представляла себе, как себя вести. Когда ее позвали на передачу, она даже сперва решила, что кто-то, может быть, ее разыгрывает. И повесила трубку.

Но потом пришла телеграмма: «Мы вас ждем!». И можно было записать какую-то песенку вот с таким молодым голосом, и не надо было проходить какие-то специальные комиссии - молодой редактор Трифонов, который имел очень хороший нюх на талант, определил, собственно говоря, судьбу. А песенка та называлась «Робот». И были первые гастроли - мама Алле дала с собой банку квашеной капусты.

Петров, который пьет водку

«А столичные люди над ней потешались, Алле объясняли, что ты когда-нибудь выйдешь замуж, у тебя голубой «Москвич» вот с этим ярким наверху багажником. Говорили, что у тебя будет садовый участок, и вот так ты будешь вполне счастлива. А она ничего плохого в этом не видела, кстати, говоря. Так жили ее родители, ее друзья и казалось, что это вполне достойная советская жизнь. Она была в полной уверенности, например, что Петров-Водкин - это Петров, который пьет водку. Она потом узнала, что это знаменитый художник.

И вообще, однажды в интервью ее спросили, вы считаете себя сильной женщиной, властной? А она сказала, что нет - считает себя тонкой женщиной. И мне это нравится, потому что какая-то душевная тонкость и сложность в ней, безусловно, была уже изначально», – говорит Сергей Николаевич.

Кстати, Алла должна этим летом вновь приехать в Юрмалу, где в последние полтора десятилетия она с семьей отдыхает ежегодно. Ждем Аллу в гости в Латвию вновь, чтобы по возможности поздравить ее лично! И главное - здоровья ей!

«Буду вечно с молодым!»

Очень много мы слышим о мужьях и любовниках Примадонны. Но вот о ее нынешнем супруге, с которым Алла замужем уже 25 лет (серебряная свадьба!) - Максиме Галкине, немногие знают, что в его основе. Знают, что Алла пела на 45-летие Максима на юрмальской вилле Marta, на которой уже полтора десятка лет каждое лето останавливается с семьей, пела весело: «Не расстанусь с комсомолом - буду вечно с молодым!». А сколько всего за кадром!

«Наверное, самая важная встреча у Аллы состоялась в 2000-е годы. В ее жизни появляется Максим Галкин, который, как она рассказывала, сперва ей абсолютно не понравился. Более того, ему все-таки 27 лет, а ей…

Самое интересное, что она знала его родителей. Ещё в 1980-е годы она приезжала в Германию, где служи отец Максима, генерал-полковник. Это были довольно серьезная военная семья. И даже есть фотографии. Много-много людей в военном городке - в центре Алла Борисовна, а Максим Галкин маленький, под столом.

И тем не менее Максим для нее совершенно идеальный мужчина.