О том, как мечта превратилась в международный успех, в беседе с журналисткой Новостей ТВ3 Эвитой Янушкевичей рассказал автор сценария и исполнитель главной роли Карлис Арнолдс Авотс.

От мечты, которую годами вынашивали в тишине, — до самого престижного кинофестиваля мира. Фильм «Уля» — история легендарной Ульяны Семёновой — включён в программу Каннского кинофестиваля.

"Два дня назад, кстати, наконец посмотрел фильм и, честно говоря, словно камень с души упал, и я понял, что горжусь и рад. И фильм работает, работает наилучшим образом — как опыт, как сильное переживание. Мечта сбылась — куда уж выше, чем Канны", - рассказал Авотс.

Однако это история не только о кинематографическом успехе. Это личный путь длиной в годы — идея, которая для актёра стала гораздо ближе любой классической роли мечты.

"То, что самое личное, — самое творческое. И так получилось, что самым творческим и самым личным в моей жизни стала не история Гамлета, которого я бы тоже с радостью когда-нибудь сыграл, а история «Ули», потому что она меня эмоционально очень разоружила. Меня это увлекало, меня не пугали никакие трудности, которые могли возникнуть в связи с этим фильмом. Было ощущение, что эту историю невозможно не рассказать", - уверен исполнитель главной роли.

Он говорит — в этой истории было что-то неизбежное. Не амбиция и не расчёт на карьеру, а стремление понять и честно рассказать историю человека, имя которого в Латвии стало символом.

"Казалось, что я понимаю это лучше всех, что я могу быть самим собой и рассказать это наиболее честно. В жизни я ничего не понимаю так глубоко, и именно это стремление, эта жажда познания вели меня так далеко, что это просто нужно было сделать", - отметил он.

Сначала многие воспринимали эту идею скептически. Фильм об Ульяне Семёновой, да ещё как инициатива молодого актёра — смело, даже дерзко. Но нашлись люди, которые заметили этот огонь и поверили в него. И всё началось с одного письма.

"Я отнёс Уле письмо в Олимпийский комитет, в социальный фонд, где она тогда работала. Я был невероятно напуган, потому что это значило для меня очень много. Я оставил письмо на её столе и убежал. Она подумала, что я какой-то сумасшедший молодой человек, и ответа сначала не последовало. И примерно через год нам удалось организовать первую встречу. Тогда я спросил Улю, прочитала ли она письмо, и она сказала, что да, хранит его. Конечно, она его прочитала, и это для неё дорогое письмо. Потом она почувствовала, с какой любовью и насколько важно для меня было рассказать эту историю. Она поняла, что я хочу сделать это по правильным причинам, поэтому особо не колебалась и довольно быстро согласилась", - вспомнил Авотс.

Именно там — в доверии и уважении — родился этот фильм. Не только о спортивной легенде, но и о человеке, в личности которого скрыт гораздо более широкий смысл.

"В её личности есть такой посыл — видеть другого человека, помогать другим, воспитывать в себе сострадание, сочувствие, быть добрым и к самому себе, потому что это совсем не просто", - отметил он.

И теперь эта мечта привела историю туда, где сама Ульяна Семёнова когда-то привыкла находиться.

"Эта история заслуживает быть там, и Уля играла только на самых больших сценах мира, то есть площадках, и это тоже одна из них", - указал Авотс.

Сама Ульяна не дожила до премьеры фильма, однако Карлис уверен — она знает, с какой любовью создавалась эта работа.

"Как у меня горели глаза, что я к ней чувствую, с каким уважением, трепетом и ответственностью я вынашивал эту историю. Она откуда-то свыше направляет эти передачи. И, думаю, попасть в Канны — это чудо, почти невозможное для художественного фильма, поэтому я верю, что в этом есть и её поддержка", - уверен актер.

История об Уле теперь начнёт свой путь по миру. В кинотеатрах Латвии фильм выйдет осенью.