Латвия выделит дополнительные 3,6 млн евро на кино иностранцами

Дата публикации: 05.05.2026
Правительство поддержало решение о выделении дополнительных 3,581 млн евро на организацию одного крупного мероприятия, а также на съёмки зарубежных фильмов в Латвии.

Как сообщили в Министерстве экономики, в ходе третьего раунда отбора проектов, который Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) проводило с 15 декабря 2025 года по 30 января 2026 года, было получено 13 заявок на реализацию проектов по съёмкам зарубежных фильмов и одна заявка на проведение крупного мероприятия.

Из всех поданных заявок 13 соответствовали требованиям Кабинета министров. Однако из-за ограниченного финансирования были утверждены 11 проектов на общую сумму 3,401 млн евро.

В рамках третьего этапа отбора в 2026 году дополнительно необходимо 2,67 млн евро с учётом доступного ежегодного бюджета LIAA на киноиндустрию в размере 731 492 евро.

В Министерстве экономики подчеркнули, что для реализации утверждённых проектов требуется разрешение на принятие дополнительных долгосрочных обязательств государственного бюджета. Согласно закону «О государственном бюджете на 2026 год и бюджетной рамке на 2026–2028 годы», планируется выделить 2,67 млн евро в 2026 году и 911 669 евро в 2027 году.

Дополнительное финансирование обеспечит государственное софинансирование как для проведения крупного международного мероприятия, так и для привлечения зарубежных кинопроизводителей в Латвию.

