В России продолжается кампания против участников "почти голой вечеринки", организованной Настей Ивлеевой и собравшей десятки поп-звезд. Под давлением "Z-патриотов", которые сочли мероприятие неуместным на фоне войны в Украине, участники вечеринки, от Ксении Собчак до Филиппа Киркорова, записывают публичные извинения и подвергаются репрессиям. Их корпоративы отменяют, имена вычеркивают из афиш, доходы проверяет налоговая служба. "Что вы там устроили?" – спросил пресс-секретарь Кремля у Киркорова. Тот же вопрос можно задать и Владимиру Путину. 24 года назад он побывал на вечеринке со стриптизом в Петербурге. Через шесть дней его назначили исполняющим обязанности президента. Как и сейчас, Россия тогда участвовала в войне – второй чеченской.

25 декабря 1999 года около 19:00 сотрудники службы безопасности президента РФ окружили петербургский ночной клуб "Луна" – готовились к визиту Владимира Путина. "Взяли под охрану все помещения, входы и выходы, ограничили движение по Вознесенскому проспекту. Выставили караул на кухне, проверили сертификаты качества на продукты питания, прохладительные и спиртные напитки", писала "Независимая газета". Издание назвало "Луну" "одним из элитных развлекательно-эротических клубов Северной Венеции" и подробно описывало его достоинства: расположение в центре города, два зала, рассчитанных на 100 человек, свечи на столах и кресла из красного бархата.

Знаменитое своими эротическими вечеринками заведение открылось в 1994 году и располагалось в здании, где сейчас под вывеской с лозунгом "традиции и стабильность" находится Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна.

Репортер "Независимой газеты" Бесик Пипия упоминал, что Путин бывал в "Луне" и раньше, когда занимал должность вице-мэра города. О том, что будущий президент не просто посещал этот клуб, но и назначал там деловые встречи, рассказывал в 2016 году в интервью Радио Свобода бизнесмен Максим Фрейдзон, утверждавший, что Путин брал взятки за оформление частной собственности на принадлежавшую городу недвижимость и оформление бумаг и лицензий, которым он занимался на посту вице-мэра (Кремль не комментировал эти обвинения). По словам Фрейдзона, сам он встречался с Путиным в "Луне" не менее трех раз. "Это был обычный стриптиз-клуб, за баром были девушки, с которыми можно было уйти в комнату", – рассказывает Фрейдзон.

В декабре 1999 года Путин пришел в "Луну" с несколькими министрами своего правительства и занял места на втором ярусе прямо напротив сцены, утверждала "Независимая газета". По информации издания, Путина сопровождала президентская охрана, хотя исполняющим обязанности главы государства он стал только через шесть дней после вечеринки. Меры безопасности могли быть оправданны: спустя всего полгода "Луну" взорвали – впервые в истории ночных клубов Петербурга, тогда обошлось без жертв.

Гвоздем программы во время визита Путина было эротическое шоу "Лунная феерия". Вот как описывал это представление российский таблоид "Экспресс газета", рассказавший о визите Путина через несколько месяцев после "Независимой газеты", в 2003 году:

"Ужин был в самом разгаре, когда на сцене началось шоу "Лунная феерия" с танцами восточных наложниц и эротической корридой, где участвует полуобнаженная барышня-тореадор. Роскошные и весьма смелые костюмы недвусмысленно подчеркивали прелести танцовщиц. Девушки были решительно на любой вкус. Музыка с хореографией – на самом высоком уровне. Владимир Владимирович с нескрываемым интересом наблюдал за танцевальными номерами. По слухам, высокий гость даже немного смутил опытных стриптизерш своим вниманием. – Я ловила на себе его взгляд, – вспоминает танцовщица Оксана, – и мне даже становилось немного неловко".

"В шоу есть все: любовь с наложницами в жаркой пустыне, завораживающий танец женщины-змеи, любовь портье и горничной, темпераментная коррида, в которой соревнуются в ловкости мощный бык и хрупкая девушка-тореадор. В изобилии можно видеть груди танцовщиц второго, третьего и четвертого размеров – изящные, упругие, взволнованные, трепетные, сладострастные, пылающие, восторженные, вольные, золотые, мечтательные, счастливые..." – писал о "Лунной феерии", которую лицезрел Путин, Бесик Пипия. После окончания шоу тогдашний премьер-министр РФ оставил клубу свой автограф с пожеланием "счастья в новом тысячелетии".

Взять его было поручено все той же Оксане, которая в статье "Независимой газеты" названа "стриптизершей". "Настроение у Путина было очень приподнятое", – вспоминала девушка.

Автограф Путина затем выгравировали на металлической табличке и повесили в рамке на стене клуба вместе с другими подписями VIP-гостей. Табличка провисела там по меньшей мере до 2003 года, вспоминает источник, близкий к руководству клуба, пожелавший сохранить анонимность из соображений безопасности. Само появление политика в таком месте источник не считает компрометирующим: "Был неплохой ночной клуб с красивым танцевальным шоу. Скорее это был ресторан с шоу. Так что сравнение с "голой вечеринкой" натянуто".

На том вечере выступал и певец Шура (Александр Медведев), ныне поддерживающий власти.

Старое тысячелетие, с которым Путин попрощался в своем послании клубу "Луна", заканчивалось для России не лучшим образом. Сейчас возмущение "голой вечеринкой" было вызвано тем, что российская армия в это же время ведет кровопролитные бои в Украине. Тогда в разгаре была вторая чеченская война, начавшаяся в августе 1999 года. Всего за месяц до посещения Путиным "Лунной феерии" российские войска окружили Грозный. Только по официальным данным, Россия потеряла во второй чеченской войне более 7000 солдат, офицеров и служащих внутренних войск.