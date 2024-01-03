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Несвятая Фатима: кого Хавьер Милей хочет сделать первой леди Аргентины (ВИДЕО) 1

Lifenews
Дата публикации: 03.01.2024
BB.LV
И не скажешь, что позади годы анорексии.

И не скажешь, что позади годы анорексии.

53-летнего главу государства не страшит бурное прошлое избранницы.

После того, как либертарианский кандидат Хавьер Милей победил на президентских выборах в Аргентине, политик привлек внимание общественности не только своим крайним популизмом и радикальными высказываниями о феминизме, но и личной жизнью. Его избранницей стала 42-летняя Фатима Флорес (настоящее имя Фатима Евгения Флорес) — комик, актриса и большая любительница бикини, которая в прошлом обрела в стране широкую популярность благодаря пародии на вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер. Кто она и как познакомилась с будущим президентом?

В детстве страдала анорексией

Флорес родилась 3 февраля 1981 года в городе Висент-Лопес-Партидо — провинции Буэнос-Айреса. Ее отец был архитектором, а мать — учителем географии. В детстве Флорес занималась хоккеем, но в подростковом возрасте ей пришлось уйти из спорта из-за развившейся анорексии. В одном из интервью она рассказала, что болезнь сильно повлияла на ее жизнь.

"Когда я смотрела на себя в зеркало, то не видела реальности. Я всем врала, что ела. У меня начались гормональные проблемы, и я весила чуть больше 40 килограммов. Тогда врачи поняли, что я ничего не ем. Моя самооценка была на самом дне".

По словам телезвезды, справиться с недугом ей помогла Библия. Благодаря чтению священной книги она стала больше любить себя и принимать свое тело.

Прославилась благодаря бывшему мужу

В школе Флорес была прилежной ученицей и никогда не пыталась привлекать к себе излишнего внимания. Все изменилось, когда она стала пародировать учительницу Норму Кауфман, которая писала на доске в перчатках из-за аллергии на мел и при этом обладала особой манерой речи. Случайно открыв в себе способности к комедии, будущая звезда решила реализовать свой творческий потенциал в занятиях актерским мастерством и пении. Уже в 17 лет она попала в театральную труппу аргентинского музыканта Пепе Сибриана Кампоя, где на протяжении двух лет выступала танцовщицей и работала ассистенткой по хореографии в таких известных постановках, как «Парижский горбун», «Дракула» и «Царь Давид».

Большую роль в развитии карьеры Флорес сыграл ее бывший супруг, продюсер Норберто Маркос. Именно он посоветовал ей не выступать под настоящим именем Евгения и сопровождал ее во всех крупных театральных турах. Маркос верил, что она рано или поздно станет настоящей звездой. Его ожидания оправдались, когда в Перу она вышла на сцену вместе с именитым актером Хорхе Короной, который утверждал, что «женщины — это не смешно». Тогда в середине выступления в зале отключилось электричество, и Маркос предложил Флорес взять фонарик и представить свой репертуар.

"Говорят, что комики очень серьезны, но я люблю привносить юмор в каждую ситуацию. Как это произошло в Перу. Он [Норберто Маркос] сказал мне: "Это твое дело, и ты должна его использовать". С этого момента моя карьера началась".

Любовь к откровенным фотосессиям

Как часто бывает с современными инфлюэнсерами, Флорес завоевала любовь аргентинцев не только своими актерскими работами, но и многочисленными откровенными съемками. В СМИ ее прозвали «главной любительницей бикини» — в аккаунте блогерши в Instagram множество снимков в разноцветных купальниках и коротких платьях с глубокими декольте.

В то же время фотографиями с возлюбленным Флорес предпочитает не делиться — на странице знаменитости нет ни одного подтверждения ее громкого романа. Пародистка не раз признавалась в интервью, что не любит выставлять личную жизнь напоказ, несмотря на свою популярность.

Роман начался в августе

Впервые Флорес и Милей познакомились в начале декабря 2022 года на авторской телепрограмме актрисы Мирты Легран. Тогда они и начали оказывать друг другу знаки внимания — комплиментами и нежными прикосновениями. А спустя несколько месяцев, в августе 2023 года, аргентинская журналистка Марина Калабро сделала официальное заявление об их романе:

"Мы поговорили с обеими сторонами, и обе подтвердили нам информацию. Во время признания оба мгновенно побелели. Мы подтверждаем, что пара образовалась: Хавьер Милей и Фатима Флорес вместе уже 45 дней".

При этом политик и актриса не подтверждали слухи о своих романтических отношениях. Но это не мешает паре регулярно появляться на публике, особо не скрывая свои чувства от назойливых папарацци. И все же до сих пор неясно, станет ли Флорес настоящей первой леди или так и останется в статусе всего лишь возлюбленной новоиспеченного президента.

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