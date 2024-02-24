Baltijas balss logotype

Живой носитель мертвого языка: что латышский ученый двадцать лет делал в Москве? 1

Lifenews
Дата публикации: 24.02.2024
BB.LV
Марцис Гасунс на фоне элиты российской лингвистики

Марцис Гасунс на фоне элиты российской лингвистики

Мертвый язык – звучит страшновато. Однако как невозможно представить сегодня медицину и юриспруденцию без латыни, так и языкознание опирается на изучение древнего санскрита.

Гражданин Латвии, который лучше всех знает латынь – Марцис Гасунс, родился в Огре, окончил Московский литературный институт, последние два десятка лет совершенствовал свои знания и работал в России, женился, вырастил двух сыновей, а сейчас нашел новое приложение сил в Австрии.

«Литовский был наравне с церковно-славянским и древнеиндийским»

– Почему собрались именно в Австрию?

– В мире есть, наверное, пять центров по изучению древнеиндийского языка. Не страны, а какие-то города и университеты. Москва – один из них, а другой – Вена. Немецкое востоковедение – основа основ, вся современная индология, так или иначе – немецкая. Было время, когда одним из центров изучения санскрита, кроме Индии, был Санкт-Петербург. Например, когда в XIX веке чешский полиглот Винцент Шерцль, изучавший китайский в Лондоне, хотел выучить санскрит, то отправился в российскую столицу. А потом преподавал в Харьковском и Новороссийском (Одесса) университетах.

Вообще, имеется два способа изучения языков – автохтонный и европейский. Последний – это то, как учили латынь в XIX веке в прусских гимназиях. Поэтому отцы-основатели – они оттуда. В частности, Георг Бюллер – автор учебника, по которому санскрит изучают последние 150 лет. Можно проследить и цепочку его учеников, в XX веке это Манфред Майрхофер. Это просто глыбы, на которых вся современная наука держится! Ученик Майнхофера – Хлодвиг Верба. Так что не бывает исследователей вне научных школ.

– Вы также владеете немецким языком?

– Нельзя заниматься индологией без этого. Большинство материалов по индологии недоступны на английском и на русском – а на латышском нет ничего. Разумеется, в индологии нельзя без как минимум пяти европейских языков.

– Какие еще у вас?

– Еще я худо-бедно изучал французский, читаю на итальянском. Английский язык – вообще не в счет. На днях я был у брата – у него 9 детей. И сказал им: на следующий год к вам не приеду, если вы не выучите каждый по одному языку! Вообще, Латвия такая маленькая, что здесь непозволительная роскошь – знать 1-2-3 языка. Здесь надо знать хотя бы пяток. Каждая область тянет за собой какие-то языки. Я немецкий, конечно, не в школе выучил – но без него бы пропал.

– А литовский знаете?

– Могу только догадаться, о чем идет речь!

– Я спросил потому, что в конце XIX века в Московском университете учили литовский.

– Конечно! Дело в том, что есть понятие – опорные языки. Основоположник московской филологической школы Филипп Фортунатов и ввел эту учебную программу, где литовский был наравне с церковно-славянским и древнеиндийским. Было золотое время компаративистики, сравнительного исторического языкознания. В этот джентльменский набор языков входили еще и армянский, и готский.

А что мы имеем сейчас? Старые научные центры стали распадаться. Изучение древних языков уходит из университетов, где оно теплилось 150–200 лет. Даже в Бонне, где оно зародилось, кафедры больше нет. В Москве за 20 лет все поменялось, ведь центр держится не сам по себе – а на каких-то людях. И когда люди уходят, цепочка прерывается – и иногда прерывается.

«Книга должна быть доступной»

– Вы же выпустили ряд книг по санскриту в России, имели издательский центр. Все это закончится?

– Я иду против ветра, продолжаю заниматься изучением мертвых языков и их популяризацией. Нельзя изучать языки по электронным носителям. Видел, как сейчас 10-летнему ученику высылаются файлы, и он должен сидеть в этом компьютере, планшете нон-стоп, пытаясь что-то выковырять. Это не вариант изучения древних языков – для этого нужны древние способы, одним из них является книга. Книга должна быть доступной – и в плане денег, и чтобы ее можно было достать.

Я не современен. Я – осколок другой эпохи, и хочу сохранить ее для будущих поколений. Поэтому я верю в молодежь, в то, что есть способные люди. Чтобы эта цепочка не прерывалась – кто-то должен делать «вопреки».

– Будете, находясь в Австрии, издавать книги в России? Не зачислят в иноагенты?

– В разное время суток я могу находиться в разном состоянии. Предполагаю, что нет!

«Можно ли прожить, преподавая языки?»

– А как в бытовом отношении происходила в последнее время ваша научная работа в Обнинске?

– Я не связан никакими контрактными отношениями. Но при этом я верю, что наука нужна – потому и занимаюсь выпуском бумажных книг. Что, в принципе, устарело. С другой стороны, занимаюсь компьютерной лингвистикой, что является таким передовым направлением – еще 100 лет потребуется, чтобы люди смогли это понять.

Мы все принадлежим к каким-то научным школам, которые пересекаются. Когда я выбирал научного руководителя, то понял, что хочу обратиться к Андрею Анатольевичу Зализняку. Но в Институте славяноведения, куда я должен был пойти, меня бы не поняли. Как так, ведь изучаешь-то санскрит! А в Институте востоковедения санскритскую диссертацию в последний раз защищали в 1994 году. Закрыт совет. И пошел я в Институт языкознания, куда пришлось специально «прикреплять» Зализняка. Так что все произошло в соответствии с древнеиндийской историей, которая такая необычная.

– Для меня Обнинск ассоциируется с ядерной наукой.

– Так точно! Но сейчас наукограды России – а я жил во многих – находятся не в лучшем состоянии. В том же Обнинске ядерное направление – в былом. Но когда в Протвино у дворника образование кандидата физматнаук, это задает планку. Я жил в Академгородке Новосибирска, ты там буквально чувствуешь, ментальное поле как будто заряжено.

– Хотелось бы еще к этому и зарплату.

– Зарплата доцента в Санкт-Петербургском университете может быть 13 000 рублей в месяц. Заведующий кафедрой в Москве – 30–40 тысяч. Что по нынешнему курсу в евро совсем грустно. То есть это должны быть люди, позволяющие себе не зарабатывать денег. Они либо живут впроголодь, либо имеют какое-то недвижимое имущество, либо родственники поддерживают их научное хобби. Здесь нельзя заработать, но это – осознанный выбор, на который люди идут вопреки обстоятельствам.

Когда я поступил в Латвийский университет на факультет иностранных языков, у меня был один страх – я в дальнейшем как мужчина должен обеспечивать семью. К этому времени я познакомился с Кнутсом Скуениексом, Валдисом Бисениексом, Улдисом Берзиньшем. Знал многих полиглотов, видел, как они живут.

«На входе» не имел даже того, что имели они, и не был уверен, что моя жена оценит этот полунищенский образ жизни. А на одного парня на филфаке было 50 девчонок, они рассматривали это время как способ хорошо выйти замуж.

Но для меня оставался вопрос – можно ли прожить, преподавая языки? И двадцать лет спустя я могу ответить: можно, но надо иметь свою жилку. И преподавательскую, и предпринимательскую. Прикладной подход – необходим!

0
0

Комментарии (1)

  • 1-го октября

    Почему нет рассказа в Латвийском портале что этот человек - поддерживал СВО с первых дней, банил не согласных с этой позицией в соцсетях, а 2 года спустя ездит в Австрию по Латвийскому Паспорту?!

    0
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Названы методы для борьбы с бессонницей
Названы методы для борьбы с бессонницей
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
В Германии 66-летняя женщина родила ребенка
Кадр: today.com
Найден кот с самым длинным хвостом в мире
Фото: guinnessworldrecords.com
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Алёнушка попалась в когти Льва. Иконка видео
Герой сериала «Слово пацана» выгулял новую пассию во МХАТе
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП и криминал
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео