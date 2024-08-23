Украинский продюсер Игорь Кондратюк обвинил Андрея Данилко, выступающего под сценическим псевдонимом «Верка Сердючка», в нежелании говорить на родном ему украинском языке. Об этом сообщило агентство УНИАН.

По словам Кондратюка, Данилко совершенно некомпетентен в политических и лингвистических вопросах, а нежеланием петь на украинском языке просто пытается обезопасить себя от еще большей критики.

«Андрей Данилко — гениальный актер, но мне безразличны его мысли по поводу философских, фундаментальных вопросов. Он просто так себя выгораживает, считает, что его русскоязычное творчество прекрасно», — заявил Кондратюк.

Ранее украинский шоумен Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, появился на фестивале Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous Jūrmala 2024 в Юрмале. Он спел песню на латышском языке.