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Выступившую в Юрмале Верку Сердючку обвинили в отказе от украинского языка 1

Lifenews
Дата публикации: 23.08.2024
BB.LV
globallookpress.com

globallookpress.com

Украинский продюсер Игорь Кондратюк обвинил Андрея Данилко, выступающего под сценическим псевдонимом «Верка Сердючка», в нежелании говорить на родном ему украинском языке. Об этом сообщило агентство УНИАН.

По словам Кондратюка, Данилко совершенно некомпетентен в политических и лингвистических вопросах, а нежеланием петь на украинском языке просто пытается обезопасить себя от еще большей критики.

«Андрей Данилко — гениальный актер, но мне безразличны его мысли по поводу философских, фундаментальных вопросов. Он просто так себя выгораживает, считает, что его русскоязычное творчество прекрасно», — заявил Кондратюк.

Ранее украинский шоумен Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, появился на фестивале Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous Jūrmala 2024 в Юрмале. Он спел песню на латышском языке.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    23-го августа

    О ужас, неужели он на русском выступал. А как же слушатели, у них же оскорбился весь слух, как они теперь жить то будут!

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