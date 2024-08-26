Baltijas balss logotype

Маск высказался о возможном обращении к России для спасения экипажа Starliner 1

Lifenews
Дата публикации: 26.08.2024
BB.LV
globallookpress.com

globallookpress.com

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что если бы не его компания, единственным способом вернуть на Землю экипаж корабля CST-100 Starliner было бы обратиться за помощью к РФ. Об этом пишут СМИ со ссылкой на запись в социальной сети X (ранее Twitter).

Маск прокомментировал пост пользователя платформы о том, какие еще могут быть способы вернуть астронавтов Бутча Уилмора и Суниту Уильямс. По его словам, для этого могли обратиться к российской стороне.

«Россия. Единственный другой вариант — Россия», — высказался он.

Ранее стало известно, что корабль Starliner вернут на Землю без астронавтов, они останутся на Международной космической станции (МКС) до февраля 2025 года. Это позволит НАСА и Boeing продолжить испытания Starliner во время его обратного полета, а также не подвергать рискам экипаж.

1
0

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    26-го августа

    Маск коммерсант. На чёрта ему гонять своё железо, чтоб вытаскивать тех, кто не по его вине там застрял? Одни расходы.

    0
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Названы методы для борьбы с бессонницей
Названы методы для борьбы с бессонницей
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
В Германии 66-летняя женщина родила ребенка
Кадр: today.com
Найден кот с самым длинным хвостом в мире
Фото: guinnessworldrecords.com
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Алёнушка попалась в когти Льва. Иконка видео
Герой сериала «Слово пацана» выгулял новую пассию во МХАТе
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП и криминал
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео