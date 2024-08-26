Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что если бы не его компания, единственным способом вернуть на Землю экипаж корабля CST-100 Starliner было бы обратиться за помощью к РФ. Об этом пишут СМИ со ссылкой на запись в социальной сети X (ранее Twitter).

Маск прокомментировал пост пользователя платформы о том, какие еще могут быть способы вернуть астронавтов Бутча Уилмора и Суниту Уильямс. По его словам, для этого могли обратиться к российской стороне.

«Россия. Единственный другой вариант — Россия», — высказался он.

Ранее стало известно, что корабль Starliner вернут на Землю без астронавтов, они останутся на Международной космической станции (МКС) до февраля 2025 года. Это позволит НАСА и Boeing продолжить испытания Starliner во время его обратного полета, а также не подвергать рискам экипаж.