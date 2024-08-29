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Сигурни Уивер заявила о готовности вернуться в новом «Чужом» 1

Lifenews
Дата публикации: 29.08.2024
BB.LV
Сигурни Уивер заявила о готовности вернуться в новом «Чужом»

Звезда франшизы «Чужой» Сигурни Уивер не прочь заново сыграть героиню Эллен Рипли. Об этом актриса заявила в новом интервью Deadline.

«Я, на самом деле, не думаю об этом, но, знаете, это вполне возможно и, конечно, многие хорошие режиссеры вдохновляются этим материалом. Насколько на самом деле публика нуждается в ещё одном фильме с Рипли? Я не сижу сложа руки и не думаю об этом, но если бы такой вопрос возник, я бы его рассмотрел. Этот вопрос поднимался много раз, но я также занята другими делами. Рипли заслужила свой отдых», — сказала Уивер.

Актриса также отметила, что пока не смотрела «Чужой: Ромул». Недавно она закончила сниматься в «Аватаре 3». Она также появится в четвёртой и пятой частях франшизы, а также в полнометражном спин-оффе «Мандалорца» — «Мандалорец и Грогу».

На открытии Венецианского кинофестиваля-2024 Уивер получила почётного «Золотого льва» в достижения в кино.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    30-го августа

    О нет... Только разве что в качестве мумии.. Хватит. Знайте меру.

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