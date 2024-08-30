В Сети вышла режиссёрская версия «Наполеона» Ридли Скотта - почти на час дольше

В прошлом году режиссёр Ридли Скотт говорил о 270-минутной версии картины. Роль французского императора исполнил Хоакин Феникс. Сюжет повествует о завоеваниях французского монарха и его отношениях с супругой Жозефиной (Ванесса Кирби).

Байопик был неоднозначно воспринят критиками: 58% на Rotten Tomatoes, 64 балла из 100 на Metacritic. «Наполеон» вышел в кинотеатрах в ноябре 2023-го и заработал 221 млн долларов.