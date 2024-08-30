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В Сети вышла режиссёрская версия «Наполеона» Ридли Скотта - почти на час дольше 1

Lifenews
Дата публикации: 30.08.2024
BB.LV
В Сети вышла режиссёрская версия «Наполеона» Ридли Скотта - почти на час дольше

Apple TV+ выпустила режиссёрскую версию байопика «Наполеон». Новый вариант содержит 48 минут дополнительных сцен. Общий хронометраж вырос с 158 до 206 минут.

В прошлом году режиссёр Ридли Скотт говорил о 270-минутной версии картины. Роль французского императора исполнил Хоакин Феникс. Сюжет повествует о завоеваниях французского монарха и его отношениях с супругой Жозефиной (Ванесса Кирби).

Байопик был неоднозначно воспринят критиками: 58% на Rotten Tomatoes, 64 балла из 100 на Metacritic. «Наполеон» вышел в кинотеатрах в ноябре 2023-го и заработал 221 млн долларов.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    30-го августа

    Для Понасенкова этот фильм настоящая психологическая травма ?

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