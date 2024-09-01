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Раскрыта причина аномального потепления в Гренландии 1

Lifenews
Дата публикации: 01.09.2024
BB.LV
Раскрыта причина аномального потепления в Гренландии
ФОТО: Global Look Press

Ученые Пусанского национального университета раскрыли причины аномального потепления в Гренландии. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.

Климатологи проанализировали годовые возмущения поверхностного энергетического баланса для объяснения экстремальных температур в Гренландии. В частности, они рассмотрели влияние нисходящей длинноволновой радиации и альбедо поверхности на потепление. Длинноволновая радиация — это тепло, излучаемое атмосферой на поверхность, особенно в дни с ясным небом.

Ученые использовали данные о бюджете поверхностной энергии, которая учитывает как радиационные, так и нерадиационные источники энергии, для анализа температурных аномалий над Гренландией. Это позволило им определить, что увеличение нисходящей длинноволновой радиации и связанное с этим альбедо поверхности являются основными факторами потепления.

Кроме того, исследование выявило, что повышение температуры атмосферы является ключевым фактором увеличения радиации при ясном небе. В теплые годы сочетание повышения температуры поверхности и потепления тропосферы приводит к усилению турбулентного теплообмена между атмосферой и поверхностью, что усиливает потепление.

Этот процесс также способствует усилению переноса влаги с юга и формированию системы высокого давления, напоминающей блокирующий антициклон. Этот антициклон поддерживает теплые условия и усиливает таяние ледяного покрова, создавая обратную связь, которая еще больше усиливает эффекты потепления.

Результаты исследования подчеркивают значительное влияние естественной изменчивости на атмосферные аномалии и экстремальные летние температуры в Гренландии. Эти экстремальные температуры ускоряют таяние ледяного покрова и могут привести к быстрому повышению уровня моря. Полученные данные имеют важное значение для прогнозирования будущего развития ледяного щита Гренландии и разработки стратегий по предотвращению дальнейшей деградации.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    1-го сентября

    Не понял, а всемирное потепление уже не виновато. Может уже можно не портить мне автомобиль и ездить без этого биотоплива.

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