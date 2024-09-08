47-летняя певица переживает непростой этап карьеры.

Шакира прокомментировала проблемы с налоговой в беседе с изданием El Mundo и заявила, что пошла на сделку с налоговой ради своих детей. Певица оказалась в центре скандала, после того как её обвинили в уклонении от уплаты налогов. 47-летняя Шакира была должна 7,6 млн долларов за период с 2012 по 2014 год. Долгое время певица свою вину отрицала.

"Я хочу, чтобы мои дети видели меня как женщину, которая объясняла ситуацию спокойно и в своё время, когда считала это необходимым, а не когда её заставляли", — сказала она.

"Мне нужно, чтобы они знали, что я приняла это решение, чтобы защитить их, быть рядом с ними и жить дальше, а не из трусости или чувства вины", — отметила она.

Она добавила, что испанское правительство было "больше заинтересовано в том, чтобы публично сжечь её на костре, чем в том, чтобы выслушать её объяснения". Шакира также отметила, что правительство намеренно выдумало историю, которая выставляла её не в лучшем свете: якобы она обманным путём "выманила" у государства деньги. "В 2011 году я хотела, чтобы мои отношения с Жераром Пике, который в то время был связан с Испанией по работе, процветали", — отметила она.

Пике играл в местном клубе "Барселона" с 2008 по 2022 год, когда завершил спортивную карьеру. Шакира и Пике встречались с 2011 по 2022 год, у них двое сыновей: 11-летний Милан и девятилетний Саша.

О расставании Жерара Пике и Шакиры стало известно летом 2022 года. Поводом для разрыва стала измена со стороны Пике: он начал встречаться с новой девушкой Кларой Чиа, которая гораздо моложе Шакиры. Певица не стала скрывать от поклонников свои чувства по поводу случившегося. Она говорила о своих переживаниях в интервью и даже записала о бывшем возлюбленном и его новой пассии песню, в которой заявила, что экс-бойфренд променял её на "дешёвую копию".