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Известная модель появилась на публике со скотчем на груди вместо бюстгальтера 2

Lifenews
Дата публикации: 09.09.2024
BB.LV
Фото: @kellygale

Фото: @kellygale

ФОТО: Youtube

Известная шведская модель с индийско-австралийскими корнями Келли Гейл вышла в свет в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

29-летняя манекенщица поделилась кадрами с одного из крупнейших в мире фестивалей искусств — Burning Man, который состоялся в Неваде, США. Во время мероприятия она носила прозрачный наряд из сетки. При этом знаменитость заклеила грудь черным скотчем, выбрав его вместо бюстгальтера.

Также модель надела черную кожаную портупею, золотистое ожерелье и массивные серьги в виде скорпионов. В то же время она уложила волосы в косу, в которую вплела цветные нити, и примерила черные солнцезащитные очки.

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Комментарии (2)

  • ЕА
    Евгений Агапий
    10-го сентября

    на этом фестивале она выглядела даже слишком одетой. такое наркоманское место, что Амстердам курит в сторонке.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Евгений Агапий
    10-го сентября

    Туда варламов подался. Надеюсь его поплющит с какого нибудь бэд трипа. ?

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