Правда ли, что латвийские военные эксперты Раев и Слайдиньш ненавидят друг друга?

На празднование 10-летия канала TV24 приехали и известные обозреватели украинской войны Янис Слайдиньш и Игорь Раев. К удивлению многих, коллеги при встрече даже не пожали друг другу руки, передает издание «Privātā Dzīve».

Слайдиньш не скрывает своей неприязни к Раеву, но, как говорит, это не имеет никакого отношения к работе последнего на телевидении. Между ними нет конкуренции.

«Я не хочу сейчас рассказывать все закулисные истории. Я скажу вам только одно - однажды наши пути пересеклись и у меня появилась возможность узнать его как человека. Однако, он такой, какой есть, у меня нет к нему ненависти», - сказал Слайдиньш.

На вопрос, почему они не поприветствовали друг друга, а Раев даже не пожал руку коллеге, когда тот прибыл на мероприятие, Слайдинш улыбается: «Наверное, Раев не настоящий мужчина! Это его выбор, я не буду давить на это».

Комментируя свои отношения со Слайдиньшем, Раев уклонился от прямого ответа, заявив, что многим на этом мероприятии не пожимал руки.