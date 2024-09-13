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Колбаса очень полезна! Технолог развеяла мифы о популярном продукте 1

Lifenews
Дата публикации: 13.09.2024
BB.LV
Колбаса очень полезна! Технолог развеяла мифы о популярном продукте
ФОТО: Unsplash.com

Технолог Елена Литвинова назвала докторскую колбасу полезной для здоровья.

Колбасы не всегда вредны для здоровья, они могут быть источником белка, витаминов и полезных микроэлементов, рассказала доцент Елена Литвинова.

Она рассказала, что полезной может быть докторская колбаса. По словам специалистки, в 100 граммах этого продукта содержится до 47,6 процента суточной нормы жиров, а также столько же белка, сколько в одном курином яйце. «И те, и другие продукты необходимо включать в рацион современного человека», — заверила Литвинова.

Технолог добавила, что карбонад, буженина и другие изделия, приготовленные из мяса, являются источником не только жиров и белков, но и различных микро- и макронутриентов.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    13-го сентября

    Нет уж. Довелось в жизни один период времени работать на довольно крупном мясоперерабатывающем производстве. Видел из чего и как готовят. Даже под угрозой голода не буду есть варёные колбасы, пельмени и блинчики с мясной начинкой и котлеты-полуфабрикаты. ?

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