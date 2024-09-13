Колбаса очень полезна! Технолог развеяла мифы о популярном продукте

Колбасы не всегда вредны для здоровья, они могут быть источником белка, витаминов и полезных микроэлементов, рассказала доцент Елена Литвинова.

Она рассказала, что полезной может быть докторская колбаса. По словам специалистки, в 100 граммах этого продукта содержится до 47,6 процента суточной нормы жиров, а также столько же белка, сколько в одном курином яйце. «И те, и другие продукты необходимо включать в рацион современного человека», — заверила Литвинова.

Технолог добавила, что карбонад, буженина и другие изделия, приготовленные из мяса, являются источником не только жиров и белков, но и различных микро- и макронутриентов.