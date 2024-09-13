«Не скажу, что Чехова и Достоевского больше нельзя ставить», - Жагарс о «дерусификации»

То, что идут дискуссии о «дерусификации», естественно и нормально, но «я не буду из тех, кто говорит, что Чехова или Достоевского больше нельзя ставить».

Об этом в интервью программе TV3 «900 секунд» заявил директор театра «Дайлес» Юрис Жагарс.

«То, что такая дискуссия происходит, естественно и нормально, потому что есть фон, который нельзя игнорировать. Мне тоже нелегко слушать в ресторане, что официант обслуживает человека по-русски, хотя он говорит по-латышски или по-английски. Меня всегда смущает, почему мы это делаем. В то же время имеются некоторые преувеличения относительно использования русской классики или литературы. Я не буду из тех, кто скажет, что Чехова или Достоевского больше нельзя ставить», - не скрывает Жагарс.

Однако, по его мнению, существует красная линия, которой придерживается театр «Дайлес», а именно: не сотрудничать ни с одним артистом, который каким-либо образом работает в России или получает доход в России.

В то же время, как отмечает Жагарс, есть артисты, которые давно уехали за границу и работают там, которые четко выразили свою позицию. «Я не вижу здесь никаких проблем только потому, что один из языков, на котором он говорит, — русский. Чулпан [Хаматова] тоже выучила латышский язык, причем настолько хорошо, что может играть главную роль. Но я не скажу, что мне безразлично, когда я слышу, что в средней социальной среде вместо латышского, английского или других языков используется русский. Это также действует мне на нервы».

Директор театра «Дайлес» также говорит, что Хаматова официально принята в коллектив театра, но на данный момент для нее запланирован только один проект, а именно заглавная роль в спектакле «Тяни свой плуг по костям мертвецов». Почему ей досталась эта роль?

«Мы думаем, что это именно тот типаж, который [она] могла бы сыграть в этой пьесе. Она учительница английского языка на пенсии, переехавшая в другой город. Она чужак, приезжая, которая из-за своей любви к природе и защиты животных вошла в резкое противоречие с пониманием местного населения о том, какими должны быть отношения с природой», — объясняет Жагарс.

Что касается более широкого сотрудничества, то об этом пока говорить рано. Однако «если будет роль, если она нужна и если она согласится, то мы будем работать. Я не вижу ничего плохого в том, что актеры переходят из одного театра в другой», — говорит Жагарс об уходе Хаматовой из Нового Рижского театра и переходе в труппу «Дайлес».