Стилист Рогов призвал женщин носить кепку деда осенью

Стилист Александр Рогов призвал девушек и женщин носить кепку деда осенью 2024 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает 163 тысячи подписчиков.

Эксперт рассказал, что в нынешнем сезоне актуальными головными уборами, помимо вязаной шапки, также стали шляпка-таблетка и шляпа-ведро. Помимо этого, специалист назвал популярной шапку с манишкой, которая может стать альтернативой балаклаве.

На размещенных кадрах с манекенщицами, которые примерили упомянутые предметы гардероба, Рогов обратил внимание на однотонные материалы. Кроме того, модели также надели головные уборы с леопардовым принтом и в клетку.