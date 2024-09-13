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Врач оценил коктейль из пива и водки 1

Lifenews
Дата публикации: 13.09.2024
BB.LV
Врач оценил коктейль из пива и водки
ФОТО: Unsplash.com

Эндокринолог Сикорский: сочетание пива и водки повышает риск интоксикации.

Следование поговорке «пиво без водки — деньги на ветер», призывающей смешивать эти два напитка, существенно повышает риск сильной интоксикации организма, предупредил эндокринолог «Скандинавского центра здоровья» Олег Сикорский.

Сочетание этих напитков вызывает более быстрое и сильное опьянение, что может привести к травмам или смерти от иных причин, уверяет врач. «Формально, если человек поставил перед собой цель именно напиться, это сочетание выглядит вполне логичным: меньше токсинов — больше эффект. Но, как всегда, есть нюанс в самоконтроле», — подчеркнул он.

По словам Сикорского, при злоупотреблении таким коктейлем повышается риск интоксикации организма: высока опасность столкнуться с обостренными явлениями алкогольного опьянения, такими как спутанность сознания, потеря контроля, травматичность из-за неаккуратного поведения, поражение внутренних органов.

При смешивании разных видов алкоголя возрастает нагрузка на организм. Происходит это потому, что в этом случае органам надо бороться с последствиями нескольких компонентов напитков, а не одного. Более того, если подобный коктейль сочетается с газированной водой, то поступление алкоголя в кровь ускоряется, что приводит к усиленному опьянению.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    13-го сентября

    Кэп очевидность.

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