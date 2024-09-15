Baltijas balss logotype

Выявлена новая опасность красного мяса 1

Lifenews
Дата публикации: 15.09.2024
BB.LV
Выявлена новая опасность красного мяса

Регулярное употребление обработанного и необработанного красного мяса связано с повышенным риском развития диабета второго типа. Новую опасность этого продукта для здоровья выявили ученые Кембриджского университета, опубликовавшие результаты научной работы в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Специалисты провели метаанализ 31 когортного исследования в 20 странах. Данные о 1,97 миллиона участников были собраны в рамках глобального проекта InterConnect, который нацелен на получении подробной информации о людях, ранее принявших участие в исследованиях причин распространенности диабета и ожирения во всем мире.

Выводы 18 исследований ранее не публиковались, что позволило снизить риск предвзятости и изучить данные отдельных участников, учитывая большое количество переменных. Оценивалось влияние таких факторов, как пищевые привычки, возраст, пол, индекс массы тела и образ жизни.

Оказалось, что ежедневное потребление 50 граммов обработанного мяса (например, двух ломтиков ветчины) связано с повышением риска диабета второго типа на 15 процентов в течение следующих десяти лет. Употребление 100 граммов необработанного красного мяса (эквивалент небольшого стейка) увеличивает риск на 10 процентов. Употребление 100 граммов птицы в день также связано с увеличением риска на 8 процентов, но эта связь оказалась слабее при проведении дополнительных анализов при различных сценариях.

По словам авторов, их исследование на сегодня предоставляет наиболее исчерпывающие доказательства связи между употреблением в пищу обработанного и необработанного красного мяса и более высоким риском развития диабета второго типа в будущем. Результаты поддерживают рекомендации по ограничению потребления красного мяса для снижения случаев диабета среди населения.

0
1

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    16-го сентября

    Питайтесь мухами и вкусным нажористым опарышем. За вас поболееют соросы, гейцы, обамы и вся эта шваль. Коровы пукают, вы что не понимаете??? Спаси планету-съешь личинку!

    1
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Названы методы для борьбы с бессонницей
Названы методы для борьбы с бессонницей
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
В Германии 66-летняя женщина родила ребенка
Кадр: today.com
Найден кот с самым длинным хвостом в мире
Фото: guinnessworldrecords.com
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Алёнушка попалась в когти Льва. Иконка видео
Герой сериала «Слово пацана» выгулял новую пассию во МХАТе
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП и криминал
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео