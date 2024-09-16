Чем 39-летняя Наталья Гоций очаровала Романа Абрамовича

Украинская модель поборола анорексию и рекламирует ЗОЖ.

В сети снова обсуждают возлюбленную Романа Абрамовича — 39-летнюю украинскую модель Наталью Гоций. Как предполагают наблюдательные пользователи, встречаются они уже не менее двух с половиной лет. Недавно они вместе появились на вечеринке у Надежды Оболенцевой по случаю её дня рождения, что вызвало новую волну сплетен.

Успешная модель

Моделью Наталья стала случайно — решила сходить на кастинг вместе с подругой, чтобы её поддержать. Однако организаторы заметили и её и предложили попробовать себя в новом качестве. В 2004 году она одержала победу в международном конкурсе Ford Supermodel of the World, что сильно повлияло на её карьеру. Год спустя она снималась для таких журналов, как Vogue, итальянский Marie Claire, Numero, Fashion Magazine, Elle и других, а также работала на показах Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Oscar de la Renta, Valentino, Vivienne Westwood.

В 2006 году, когда ей был 21 год, Гоций достигла новой цели, о которой мечтала тогда каждая модель: она стала "ангелом" Victoria's Secret и участвовала в шоу бренда. В последние годы у неё нет крупных проектов, но она активно ведёт соцсети.

Обвинения в пропаганде анорексии

В 2007 году модель оказалась в центре громкого скандала: её обвинили в пропаганде анорексии из-за слишком худой фигуры. Фотографии Натальи с показа Guy Laroche вызвали в сети жёсткую критику: люди считали, что нормальная женщина не может так выглядеть, и обвиняли модную индустрию в том, что она навязывает неестественные и опасные для здоровья стандарты красоты.

Про саму же Наталью начали говорить, что у неё проблемы со здоровьем. Гоций это отрицала, но в 2021 году призналась, что действительно страдала от РПП и булимии. По её словам, она очень много работала и часто забывала поесть. "У меня просто не было времени перекусить между показами, а потом аппетит и совсем пропал".

Вскоре после этого скандала Наталья надолго пропала с подиума. Многие связывали это с тем, что с ней перестали сотрудничать бренды, опасаясь обвинений в пропаганде анорексии, однако позже Гоций заявила, что приняла такое решение сама: она хотела детей, а карьера мешала её беременности.

У Натальи двое сыновей от бывшего мужа, предпринимателя Руслана Нижника: Спартак и Тамерлан. В 2009 году пара объявила о разводе, но позже воссоединилась. О личной жизни модели при этом известно мало — она предпочитает об этом не рассказывать.

Позже пара, судя по всему, снова рассталась, поскольку Наталья иронизировала о том, что она не замужем. "Я похудела до 46 килограммов и вызвала анорексичный скандал в модельном мире. В мои 38 у меня нет мужа! Но я не жалуюсь, мне нравится быть Гоций", — пишет она в описании своего канала на YouTube.

Сейчас модель известна также как блогер: в соцсетях она рассказывает о том, как иметь хорошую фигуру с помощью тренировок, делится бьюти-секретами, а также рассказывает в блоге о воспитании детей.