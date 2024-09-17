Для беднейшей страны Африки появился хороший способ подзаработать.

Эмили Нхана, хозяйка небольшой фермы на севере Малави, раньше выбрасывала перезрелые бананы или просто оставляла их гнить, но теперь она нашла им выгодное применение — банановое вино.

Из-за сильной жары в районе Каронга бананы в последнее время созревают слишком быстро, что наносит большой экономический урон Эмили и другим фермерам региона.

«Но мы узнали, как делать банановое вино», — говорит Эмили, очищая лимоны, которые будут использоваться для сохранения вкуса бананов на перерабатывающем заводе Twitule Cooperative Group.

Для фермеров производство вина — не только интересная новинка, но и способ выживания, использование новых возможностей, необходимых в условиях изменения климата.

Раньше они занимались сельским хозяйством на берегу озера Малави, но их банановые плантации смыло в результате повышения уровня воды, вызванного увеличением количества осадков.

Фермеры были вынуждены перебраться на возвышенности, но там гораздо жарче, температура достигает 42°C.

«На старой ферме нашей проблемой был избыток воды, бананы просто тонули, на некоторых участках даже не видно, что там была посадка. А здесь у нас чрезмерная жара. Наши бананы созревают слишком быстро и ни на что не годятся», — говорит Эмили Нхана.

Эмили и другие местные фермерши, выращивающие банановые культуры, создали женский сельскохозяйственный кооператив в надежде улучшить свое экономическое положение.

Процесс производства вина обустроен на небольшом участке в деревне Мченджере, где стоит четырехкомнатный дом.

Кооператорши очищают перезревшие бананы, нарезают их небольшими кусочками, взвешивают, смешивают с сахаром, дрожжами, изюмом, водой и накрывают слоем очищенных лимонов.

Смесь оставляют бродить на несколько недель, превращая банановую мякоть в крепкое ароматное вино с 13-процентным содержанием алкоголя. По своим качествам оно похоже на классическое вино из винограда.

«Это очень качественное вино. Его надо пить сидя, наслаждаясь приятным сладким вкусом и ароматом», — говорит Эмили.

Банановое вино может показаться необычным для тех, кто привык к вкусу традиционного вина, но те, кто его пробовал, говорят, что не разочарованы.

Цвет вина варьирует от бледно-желтого до насыщенного янтарного, у него слегка сладкий вкус с нотами лимона и банана и тонкий аромат.

«Оно мягкое и легкое, почти как десертное вино, — говорит Пол Камвендо, местный энтузиаст вина, ставший одним из самых больших поклонников бананового вина из Каронге. — Я понятия не имел, что из бананов можно сделать вино».

По мнению Эмили Нханы и ее коллег, ключ к хорошему банановому вину заключается в балансе сладкого и кислого.

«Время — самое важное в процессе, — говорит она. — Важно знать, когда бананы в лучшей кондиции. Слишком спелые — и вино будет слишком сладким, слишком зеленые — и будет терпким».

Рост популярности бананового вина в Малави был встречен с энтузиазмом как производителями, так и потребителями.

На местных рынках бутылки этого напитка, которые продаются по 3 доллара за штуку, стали обычным явлением.

«Мы продаем это вино на рынках по всему Малави, в столице Лилонгве и в крупнейшем городе Блантайре, и оно всегда раскупается», — говорит Теннисон Гондве, исполнительный директор организации Community Savings and Investment Promotion (Comsip), которая обучает женщин процессам производства вина, чтобы гарантировать качество и вкус продукции.

Нхана говорит, что производство вина, а не просто продажа сырых бананов, которые часто выбрасываются, изменило ее жизнь и жизнь других женщин.

«Некоторые из нас построили дома, у кого-то есть скот, у кого-то куры. Мы можем позволить себе приличную еду», — говорит она.

Женский кооператив Twitule производит от 20 до 50 литров вина в месяц и надеется приобрести оборудование, которое поможет расшириться.

«Мы хотим производить больше вина. Мы хотим перевести производство из этого небольшого дома на фабрику», — говорит Эмили.

А планы у производителей еще более масштабные: Comsip обратилась в Бюро стандартов Малави с просьбой одобрить экспорт бананового вина.

«Людям любопытно, — говорит Эмили, перемешивая винную смесь, готовя ее к брожению. — Они хотят знать, какое это вино на вкус. А как попробуют —удивляются, насколько оно хорошее».