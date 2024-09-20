Baltijas balss logotype

Вовремя принятый кофе приводит к мощнейшей эрекции 1

Lifenews
Дата публикации: 20.09.2024
BB.LV
Вовремя принятый кофе приводит к мощнейшей эрекции

Тренировка сердечной мышцы происходит безо всякой физкультуры.

«Две или три чашки кофе в день связаны с более низким риском сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний», утверждает американский канал NBC.

«Употребление нескольких чашек кофе или чая с кофеином в день может защитить от диабета 2 типа, ишемической болезни сердца и инсульта. Люди, которые потребляли от 200 до 300 миллиграммов кофеина ежедневно, имели более низкий риск кардиометаболических заболеваний по сравнению с людьми, которые пили менее 100 миллиграммов кофеина в день. В частности, у любителей кофе был самый низкий риск — снижение почти на 50 %, в то время как у людей, которые получали от 200 до 300 миллиграммов кофеина из чая или смеси обоих напитков, вероятность развития кардиометаболических заболеваний была примерно на 40 % ниже. Среди любителей чая кардиометаболический риск больше всего снизился у тех, кто выпивал до трех чашек чая в день, но после этого польза от него пошла на убыль».

Польза для мужчин

Кофе способствует выработке мужского гормона тестостерона. Напиток потенциально может улучшить потенцию и способствовать длительной эрекции. Правда, есть загвоздка: «правильную» дозу кофе пока не вывели. А злоупотребление такими напитками ведет к обратному эффекту: импотенции и проблеме с сосудами.

Также кофе уменьшает количество сахара, всасываемого в кровь. Это снижает риск развития диабета II типа. В то же время при уже имеющемся диабете пить кофе нельзя.

Польза для женщин

Кофе обладает мочегонным эффектом, поэтому помогает избавляться от отеков, если им не злоупотреблять.

Кроме того, в зернах содержатся антиоксиданты, например хлорогеновая кислота. Они помогают защищать клетки от повреждений.

1
0

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    20-го сентября

    Спасибо бэбэшникам за такую мощнейшую журнализдику. Взять видос с ютуба какого то дядисраки и запендюрить на сайт-вот оно, открытие века! Уже разницы нет, что ты вроде бы сайты новостные читаешь, где предпологается хоть какая то вдумчивость и анализ. Или тг канал или ютубие, который ведёт очередной поехавший обрыган.

    0
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Названы методы для борьбы с бессонницей
Названы методы для борьбы с бессонницей
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
В Германии 66-летняя женщина родила ребенка
Кадр: today.com
Найден кот с самым длинным хвостом в мире
Фото: guinnessworldrecords.com
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Алёнушка попалась в когти Льва. Иконка видео
Герой сериала «Слово пацана» выгулял новую пассию во МХАТе
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП и криминал
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео