Вовремя принятый кофе приводит к мощнейшей эрекции

Тренировка сердечной мышцы происходит безо всякой физкультуры.

«Две или три чашки кофе в день связаны с более низким риском сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний», утверждает американский канал NBC.

«Употребление нескольких чашек кофе или чая с кофеином в день может защитить от диабета 2 типа, ишемической болезни сердца и инсульта. Люди, которые потребляли от 200 до 300 миллиграммов кофеина ежедневно, имели более низкий риск кардиометаболических заболеваний по сравнению с людьми, которые пили менее 100 миллиграммов кофеина в день. В частности, у любителей кофе был самый низкий риск — снижение почти на 50 %, в то время как у людей, которые получали от 200 до 300 миллиграммов кофеина из чая или смеси обоих напитков, вероятность развития кардиометаболических заболеваний была примерно на 40 % ниже. Среди любителей чая кардиометаболический риск больше всего снизился у тех, кто выпивал до трех чашек чая в день, но после этого польза от него пошла на убыль».

Польза для мужчин

Кофе способствует выработке мужского гормона тестостерона. Напиток потенциально может улучшить потенцию и способствовать длительной эрекции. Правда, есть загвоздка: «правильную» дозу кофе пока не вывели. А злоупотребление такими напитками ведет к обратному эффекту: импотенции и проблеме с сосудами.

Также кофе уменьшает количество сахара, всасываемого в кровь. Это снижает риск развития диабета II типа. В то же время при уже имеющемся диабете пить кофе нельзя.

Польза для женщин

Кофе обладает мочегонным эффектом, поэтому помогает избавляться от отеков, если им не злоупотреблять.

Кроме того, в зернах содержатся антиоксиданты, например хлорогеновая кислота. Они помогают защищать клетки от повреждений.