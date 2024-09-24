Шутки в сторону: на что будет жить Харламов после закрытия Comedy Club 1 1618

Дата публикации: 24.09.2024
Изображение к статье: К бурной личной жизни теперь добавились и профессиональные проблемы.

К бурной личной жизни теперь добавились и профессиональные проблемы.

"Задача остается той же: предоставить зрителю интересный продукт".

На днях 43-летний Игорь (Гарик) Харламов шокировал поклонников, заявив о закрытии проекта Comedy Club. Озвученная им новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. Сегодня экс-супруг Кристины Асмус внезапно «дал заднюю», утверждая, что закрытия шоу «не было и не планируется». Его официальное заявление было опубликовано в личном Telegram-канале.

«Хочу обратиться ко всем поклонникам Comedy Club, потому что в последнее время вокруг нашего шоу появилось много слухов и домыслов. Хочу расставить все точки над i и пояснить, что никакого закрытия Comedy Club не было и не планируется. Всё, что происходило — это просто новый этап в развитии нашего проекта», — отметил экс-участник КВН.

Артист напомнил, что Comedy Club никогда не стоял на месте, развиваясь и адаптируясь в новых условиях. По словам Харламова, каждый сезон продюсеры и участники проекта экспериментируют и придумывают новые форматы. Задача остается той же: предоставить зрителю интересный продукт, который будут смотреть и обсуждать. Игорь Юрьевич пообещал, что уже ближайшие выпуски оставят поклонников в восторге.

«Этот сезон будет совершенно особенным. Мы готовим для вас ещё больше юмора, ещё больше смелых и оригинальных номеров. Comedy Club — это живая, развивающаяся платформа, и мы, как всегда, готовы удивлять вас новыми идеями и форматами. Мы растём вместе с вами и для вас», — заключил Гарик Харламов.

Месяц назад 43-летний юморист и 31-летняя актриса Катерина Ковальчук сочетались узами брака. В светской тусовке активно обсуждают этот союз, вспоминая о том, что Игорь (Гарик) Харламов до этого уже дважды был женат. Ставший гостем шоу «Кстати» на Medium Quality Channel Отар Кушанашвили решил порассуждать о непостоянстве экс-резидента Comedy Club. Шоумен подметил тот факт, что Харламова постоянно возникают романтические отношения с разными женщинами.

