«Если не нужна, поеду в другую страну» - Хаматова

Дата публикации: 26.09.2024
Чулпан Хаматова после начала войны РФ против Украины не появляется в родной стране. Актриса строит карьеру в Латвии.

Еще в 2010-х знаменитость купила коттедж в престижном месте недалеко от Риги. Тогда ее инвестиции составили 250 тысяч евро — это давало возможность звезде «Современника» спокойно получить ВНЖ в Латвии. Правда, его надо периодически продлевать.

«Покупала землю, строила дом… Но это больше не работает! Это больше не причина для продления вида на жительство», — рассказала Хаматова.

Сейчас артистка хочет понять, как быть ей и детям, которые уже несколько лет ходят в местную школу и учатся на латышском языке.

«После того, как нас попросили из Национального театра (оттуда убрали спектакль режиссера Крымова, в котором заняты артисты Суханов и Хаматова. прим.), мне было все равно — останусь я в Латвии, не останусь. Если я не нужна, то поеду в другую страну», - рассказала она.

Хаматова не скрывает, что тоже учит язык как с репетиторами, так и при помощи онлайн-приложениям. Чулпан говорит, что старается — так как впереди актрису ждет экзамен на знание латышского, который она будет сдавать на общих основаниях.

«Мне бы хотелось быть полезной Латвии. Очень хотелось! Потому что она такая… такая гордая… Такая нежная, такая хрупкая, такая ранимая, такая теплая… С таким количеством фантастических отзывчивых, прекрасных людей… И мне бы хотелось оставить тоже свой светлый и теплый след», — сказала Чулпан Хаматова.

