Во имя экологии жителям Пятой Республики предписывается расстаться с наследием старины.

Многими веками французские камины использовались для отопления, но в отличие от английских каминов, всегда имели в своем облике декоративные элементы, подчиняющиеся стилю интерьера. Наверное, главная черта французского характера — сибаритство: французы живут ради самой жизни. Эти изделия по праву можно назвать шедеврами старинного искусства. Камины Лувра, Версаля и древних аристократических замков и сегодня восхищают своей красотой и изящностью. Однако, все поменялось при Макроне!

Запрет на традиционные открытые камины вступит в ступит в силу в октябре 2026 года в 167 населенных пунктах трёх департаментов региона Овернь-Рона-Альпы. С апреля 2023 открытые камины уже запрещены в Лионе и 59 прилегающих к нему коммунах. Заботой об экологии объясняют это решение региональные законотворцы. По их мнению, открытые камины необходимо запретить в тех областях, где концентрация мелких частиц в воздухе немного выше. Оказывается, традиционные открытые камины выбрасывают в воздух в 50 раз больше мелких частиц, чем современные гранульны или паллетные камины. Желающие установить этот тип обогрева могут взять беспроцентный кредит на покупку оборудования.

Централизованного отопления во Франции нет, поэтому каждое домохозяйство имеет возможность отапливать свою квартиру электрическими радиаторами или нагревом от газовой колонки здания. Во многих старых домах зимой часто встречается обогрев при помощи каминов, дрова при этом можно купить в любом супермаркете.

Газовые баки в квартирах сейчас становятся obsolète, пережитками эпохи. У многих к этому аппарату подключены и батареи, тепло в квартире регулируется тоже им. Но все больше людей имеют вместо батарей современные радиаторы, отдельные от аппарата нагрева воды. Их достоинства: расход на тепло у них считается меньше (около 80 евро в месяц на двоих не экономя, отопление+горячая вода); перебоев в горячей воде с газовым баллоном нет - уровень температуры поддерживается постоянно.