Хватит! Невзоров на концерте в США заявил об отказе возвращаться в Санкт-Петербург 3 2504

Дата публикации: 01.10.2024
ФОТО: Global Look Press

Журналист Александр Невзоров на концерте в США заявил об отказе возвращаться в Санкт-Петербург. Видео с его выступления публикует Mash в Telegram.

«Я лишил Петербург статуса родного города, для меня это оскверненное место, и я туда не вернусь никогда даже в качестве туриста, ничто меня туда не тянет», — высказался Невзоров. На концерте журналист также скандировал проукраинский лозунг и отметил, что «воспринял украинский паспорт как орден».

В июле суд в Санкт-Петербурге признал журналиста и его жену Лидию Невзорову (в девичестве — Колесникова) экстремистским объединением. Их деятельность в стране запретили, а российское имущество и доходы решили изъять и обратить в доход государства.

Невзоров и его жена Лидия стали гражданами Украины в июне 2022 года.

