Женская «верблюжья лапка» вернулась в моду

Молодежь неожиданно принялась демонстрировать очертания промежности в облегающей женской одежде и задала новый тренд. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Выяснилось, что в моду вернулась так называемая «верблюжья лапка» (сameltoe), которая подразумевает выступающие из-за обтягивающих вещей части половых органов. Однако зумеры дали сameltoe новое название — декольте промежности.

«Жизнь слишком коротка, чтобы перестать носить узкие кожаные брюки, пастельные леггинсы или джинсы с завышенной линией талии только потому, что создают эффект "верблюжьей лапки". Те, кто ее стыдятся, будто намекают, что иметь вагину — стыдно», — высказалась блогерша Ханна Коул. С ее мнением согласились десятки комментаторов.