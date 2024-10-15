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Блогер погиб, упав со знаменитого моста во время фотографирования для социальных сетей 1

Lifenews
Дата публикации: 15.10.2024
BB.LV
Блогер погиб, упав со знаменитого моста во время фотографирования для социальных сетей

Британец погиб, упав со знаменитого испанского моста во время создания онлайн-контента.

The Guardian cообщает, что 26-летний мужчина упал во время восхождения на 192-метровый мост Кастилия-Ла-Манча.

По данным местных властей, 26-летний британец погиб, упав с испанского моста при попытке создать контент для социальных сетей.

Мужчина, имя которого пока не разглашается полицией, упал во время подъема по мосту Кастилия-Ла-Манча в центре города Талавера-де-ла-Рейна, говорится в заявлении местной мэрии.

Mirror цитирует Макарену Муньос, городского советника по безопасности граждан, которая сообщила, что мужчину сопровождал 24-летний гражданин Великобритании, и они отправились на мост, чтобы «создать контент» для социальных сетей, сообщает Sky News.

Муньос добавила: «Нам удалось выяснить, что они приехали в Талаверу, чтобы подняться на мост и создать контент для социальных сетей, что и привело к такому печальному и прискорбному результату».

Она заявила, что восхождение на мост «полностью запрещено» и «не может быть осуществлено ни при каких обстоятельствах», о чем совет «повторял неоднократно».

Представитель Министерства иностранных дел Великобритании заявил: «Мы оказываем поддержку семье британца, погибшего в Испании, и находимся в контакте с местными властями».

Мост Кастилья-Ла-Манча, самый высокий вантовый мост в Испании с момента его открытия в 2011 году, возвышается над рекой Тежу.

Конструкция высотой 192 метра состоит из основного бетонного пилона с несколькими канатами, выходящими из центра в форме треугольника.

#r.i.p.
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    15-го октября

    Премию Дарвина👏

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