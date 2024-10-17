Полина Гагарина подала иск в суд ЕС – пытается снять инициированные Ринкевичем санкции

Певица Полина Гагарина подала иск в Европейский суд. Она пытается оспорить решение Евросоюза (ЕС), который внес ее в 14-й пакет санкций.

В свою защиту артистка привела несколько правовых доводов. Отмечалось, что отсутствуют обоснования необходимости включения ее имени в санкционный список и доказательства ее связи «с высокопоставленными должностными лицами России или получения выгоды от них». Кроме того, в последних пунктах указывалось на нарушение основополагающих прав артистки и ущемление ее прав свободно выражать мнение и свободы творчества.

Напомним, Гагарина выступала на мероприятиях, посвященных «присоединению новых регионов к России», а также увеличила свои доходы «благодаря частому участию в спонсируемых государством пропагандистских мероприятиях». Через несколько дней в «черные списки» Латвии ее внес тогда еще занимавший пост министра иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Tie Krievijas Federācijas “kultūras darboņi”, kuri slavina agresiju pret Ukrainu, attaisno noziegumus pret mieru un propagandē karu, Latvijā nav un netiek gaidīti. Attiecīgi lēmumi tiks pieņemti tuvākajā laikā — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 19, 2022

Некоторое время спустя 14-й пакет санкций против России был официально утвержден и советом ЕС. В новом пакете расширили персональные ограничения, под которые попали 116 физических лиц и организаций. Помимо Гагариной, из деятелей культуры в санкционном списке также оказались SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и актер Иван Охлобыстин.

Гагарина, в свою очередь, заявила, что ей было «абсолютно плевать на санкции», пока они не затронули ее музыку. По ее словам, ее возмутила пропажа песен из сервисов Apple Music и Spotify.

«Я считаю, что музыка, как и любое искусство, создана для того, чтобы исцелять и вдохновлять! И ее должны продолжать слушать люди, которые меня любят, и легко ее искать! Никто не имеет права запрещать музыку, поэтому я еще скажу свое слово», — сказала она.