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Полина Гагарина подала иск в суд ЕС – пытается снять инициированные Ринкевичем санкции 1

Lifenews
Дата публикации: 17.10.2024
BB.LV
Полина Гагарина подала иск в суд ЕС – пытается снять инициированные Ринкевичем санкции

Певица Полина Гагарина оспорила санкции против себя, которые инициировала Латвия, в суде ЕС

Певица Полина Гагарина подала иск в Европейский суд. Она пытается оспорить решение Евросоюза (ЕС), который внес ее в 14-й пакет санкций.

В свою защиту артистка привела несколько правовых доводов. Отмечалось, что отсутствуют обоснования необходимости включения ее имени в санкционный список и доказательства ее связи «с высокопоставленными должностными лицами России или получения выгоды от них». Кроме того, в последних пунктах указывалось на нарушение основополагающих прав артистки и ущемление ее прав свободно выражать мнение и свободы творчества.

Напомним, Гагарина выступала на мероприятиях, посвященных «присоединению новых регионов к России», а также увеличила свои доходы «благодаря частому участию в спонсируемых государством пропагандистских мероприятиях». Через несколько дней в «черные списки» Латвии ее внес тогда еще занимавший пост министра иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Некоторое время спустя 14-й пакет санкций против России был официально утвержден и советом ЕС. В новом пакете расширили персональные ограничения, под которые попали 116 физических лиц и организаций. Помимо Гагариной, из деятелей культуры в санкционном списке также оказались SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и актер Иван Охлобыстин.

Гагарина, в свою очередь, заявила, что ей было «абсолютно плевать на санкции», пока они не затронули ее музыку. По ее словам, ее возмутила пропажа песен из сервисов Apple Music и Spotify.

«Я считаю, что музыка, как и любое искусство, создана для того, чтобы исцелять и вдохновлять! И ее должны продолжать слушать люди, которые меня любят, и легко ее искать! Никто не имеет права запрещать музыку, поэтому я еще скажу свое слово», — сказала она.

#звезды #эдгар ринкевич
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    17-го октября

    И моральную компенсацию за дебилизм побольше потребовать.

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