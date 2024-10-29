Польская радиостанция отказалась от ведущих ИИ

Польская радиостанция OFF Radio Krakow объявила в понедельник, что завершила эксперимент по замене настоящих журналистов ведущими с искусственным интеллектом, что вызвало возмущение в стране, пишет LETA со ссылкой на AP.

Спустя несколько недель после увольнения журналистов OFF Radio Krakow вновь открылось на прошлой неделе, предложив «первый эксперимент в Польше, в котором журналисты (..) являются виртуальными персонажами, созданными искусственным интеллектом». Краковская радиостанция пояснила, что три аватара созданы для того, чтобы привлечь внимание молодых слушателей путем обсуждения таких тем, как культура, искусство и социальные проблемы, включая проблемы ЛГБТ-сообщества.

Слушатели по всей Польше были возмущены и выразили опасения, что людей заменяет искусственный интеллект.

Редактор радиостанции Марцин Пулит заявил в понедельник, что целью этого эксперимента было спровоцировать дискуссию об искусственном интеллекте, и ему это удалось. Он сказал, что намеревался продолжать этот эксперимент в течение трех месяцев, но сейчас для этого нет оснований.

"За неделю мы собрали столько наблюдений, мнений и выводов, что решили, что продолжать нет смысла", - сказал Пулит.

Он признал, что радиостанция была «удивлена уровнем эмоций, сопровождавших этот эксперимент, приписывая нам намерения и действия, которых там не было, и вынося резкие суждения, основанные на ложных новостях».

Действия OFF Radio Krakow привлекли внимание всей страны после того, как журналист и кинокритик Матеуш Демский, который до недавнего времени вел программу на радиостанции, опубликовал 22 октября открытое письмо с протестом против «замены рабочих искусственным интеллектом».

«Это опасный прецедент, который затрагивает всех нас», — написал он, отметив, что он может проложить путь «к миру, в котором опытные работники с многолетним опытом работы в медиаиндустрии и люди, занятые в творческих индустриях, будут заменены машинами».

Петицию Демского подписали более 23 тысяч человек. Ему также звонили сотни людей, многие из которых молодые люди, которые не хотят становиться объектом такого эксперимента.

Демский работал на OFF Radio Krakow с февраля по август 2022 года, когда его уволили вместе с примерно десятью другими сотрудниками радиостанции. Он сказал, что этот шаг особенно шокирует, поскольку OFF Radio Krakow является общественной радиостанцией, поддерживаемой налогоплательщиками.

Пулит настаивал на том, что журналиста не уволили из-за ИИ, а потому, что аудитория станции «была близка к нулю».

22 октября радиостанция транслировала интервью, которое провела ведущая, сгенерированная искусственным интеллектом, голос которой звучал как Вислава Шимборская, польская поэтесса и лауреат Нобелевской премии по литературе, умершая в 2012 году.

Перед завершением эксперимента радиостанция запланировала интервью с видным польским политиком Юзефом Пилсудским, умершим в 1935 году.

Министр цифровых технологий и вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский 22 октября заявил, что знаком с мнением Демского, и заявил, что необходимо законодательство, регулирующее использование искусственного интеллекта.

"Хотя я являюсь поклонником развития искусственного интеллекта, я считаю, что определенные границы нарушаются все больше и больше", - заявил министр на платформе "Х". «Широкое использование искусственного интеллекта должно быть для людей, а не против них!» - добавил он.