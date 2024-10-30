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Во Франции открылась школа трансвеститов 1

Lifenews
Дата публикации: 30.10.2024
BB.LV
С любовью ко всем юным французам.

С любовью ко всем юным французам.

Обучение финансируется за счет муниципального бюджета.

В департаменте Вандея на Западе Франции открылась «школа трансвеститов»

Вот эти два товарища, Брэндон и Этьен, создали школу Pink and Blue (Розовое и Голубое), которая предлагает «театральные» мастер-классы, состоящие из «воплощения персонажа с помощью костюмов, макияжа, а затем исполнения посредством пения, танца или стендапа».

С октября этого года семинары трансвеститов будут проходить каждую среду в районном центре Жан-Йоль. Они открыты для всех желающих за символическую стоимость в 80 евро за квартал, следовательно, школа находится под крылом мэрии и финансируется из средств регионального бюджета.

На еженедельных «курсах трансвеститов» будут обучать «основам современного театра тех, кто никогда этим не занимался». Да, во Франции это теперь называется театральным искусством, что мы могли наблюдать этой осенью в Национальной парижской опере.

Основатели школы трансвеститов не скрывают своей близости к ЛГБТК+ сообществу и желают поддерживать в своей школе три ценности: инклюзивность, доброту и обучение.

Вот как они объясняют концепт своего образовательно учреждения: «Мы хотели создать нашу школу для популяризации вопросов молодежи, в частности, о сексуальности. Мы хотим, чтобы голоса, которые замолкают в обществе, были услышаны».

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Домогательства, гендерная идентичность, сексуальная ориентация и даже невидимые инвалидности: это темы, которые пара хочет вывести на сцену.

«По всем этим темам, о которых люди знают мало или совсем ничего, мы убеждены, что можем просвещать общественность», — утверждают основатели школы трансвеститов.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    30-го октября

    ппц.😾

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