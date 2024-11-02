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Прекрасная польская вампирша открыла личико 1

Lifenews
Дата публикации: 02.11.2024
BB.LV
Кто бы устоял перед ее укусом.

Кто бы устоял перед ее укусом.

Речь Посполитая вырвала пальму первенства из рук потомков Дракулы.

«Археологи воссоздали лицо 400-летней «вампирши», похороненной с железным серпом на шее», - сообщает американский телеканал CBS News из дружественной Речи Посполитой.

Ученые «воскресили» женщину, которую современники хотели похоронить навсегда.

«Два года назад археологи в Польше сделали удивительное открытие — останки с серпом на шее и замком на ноге. 400-летняя женщина, найденная на кладбище в деревне Пьен, считалась вампиром, и те, кто ее хоронил поставили ей поперек горла серп, чтобы помешать восстать из мертвых.

Ученые использовали ДНК, 3D-печать и глину, чтобы реконструировать лицо Зоси, как ее прозвали местные жители.

«Это действительно иронично, — сказал археолог Оскар Нильссон. — Люди, хоронившие ее, сделали все возможное, чтобы помешать ей восстать из мертвых... мы же сделали все, чтобы вернуть ее к жизни».

В деревне сохранились предания о Зосе — сначала она была похоронена только с замком, но когда жители начали испытывать необъяснимое невезение, то решили вскрыть могилу, где с ужасом увидели, что замок открыт. Тогда селяне в большой панике приставили острое лезвие серпа к ее шее — на случай, если она восстанет».

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    2-го ноября

    Может это была матерь коммунизма. И папа рядом где то зарыт с молотком меж ног.😎

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