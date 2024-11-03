Вайкуле показала, какой ущерб нанес ураган ее роскошной юрмальской резиденции

С вечера пятницы до полудня субботы на побережье, включая Ригу, действовало оранжевое предупреждение о сильном ветре, объявленный Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĜMC).

Вчера уже сообщалось о различных разрушениях в Латвии, в том числе во время урагана упали большие белые буквы Риги и была повреждена крыша Латвийской академии спортивной педагогики.

Певица Лайма Вайкуле также сообщила в социальных сетях о разрушениях в ее юрмальской резиденции.

Сама она назвала произошедшее «соснопадом».