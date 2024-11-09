Amazon начал разработку нового сериала по мотивам видеоигры Mass Effect. Об этом сообщает Variety.

Создателем шоу выступит Дэниэл Кэйси («Форсаж 9»). Впервые о планах на экранизацию стало известно в 2021 году. Детали сюжета и другие подробности сериала не сообщаются.

Серия Mass Effect дебютировала в 2007 году. Действие шутера разворачивалось в конце XXII века. Капитан космического корабля Шепард должен остановить кровожадных Жнецов на пути к тотальному порабощению человечества.

Ранее Amazon выпускал на стрим-сервисе Prime Video адаптацию «Фоллаута». В декабре запланирован релиз антологии «Секретный уровень» по мотивам известных видеоигр.