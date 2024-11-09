Бурные революционные события увлекли горячего африканца.

Африканский циркач на службе у Чапаева? Вам может показаться, что вам решили рассказать анекдот, однако такое действительно было. Речь идёт о сенегальце Кадоре Бен-Салиме. «Как его занесло на Гражданскую войну в России?» - спросите вы.

О жизни Кадора Бен-Салима известно крайне мало. Данные о датах его жизни не сохранились, однако известно, что Кадор был циркачом и состоял в труппе марокканских прыгунов, которые ездили на гастроли по разным странам.

В 1912 году его труппа приехала в Российскую Империю, где нашему циркачу очень даже понравилось. Спустя несколько лет выступлений, в 1916 году, Кадор решил присоединиться к цирковому коллективу Александра Сосина в городе Верном (ныне Алма-Ата), однако бурные революционные события в России не могли пройти мимо Бен-Салима, и он принял решение воевать. Волею случая он оказался в дивизии Василия Ивановича Чапаева – известного военного и революционера.

Об этом, кстати, писал сам Александр Сосин в своих воспоминаниях: «В Верном Кадор освоил номер «Аргентинское танго», но переподготовка в новое амплуа шла трудно. И однажды он заявил Александру Иосифовичу: хватит с меня танцев, пойду на фронт, там русские большевики за свободу бьются, для всех угнетенных и для негров...»

Но Гражданская война вскоре кончилась, а Кадор Бен-Салим вернулся к мирной жизни: он переехал в Тбилиси, где продолжил цирковую карьеру в качестве боксёра с псевдонимом «Том Джексон».

Довольно быстро на Кадора обратил внимание советский режиссёр Иван Перестиани, который в то время занимался съёмками фильма «Красные дьяволята», сюжет которого разворачивается на фоне Гражданской войны.

По задумке, главные герои должны были исполнять множество трюков. Очевидно, что циркачи - верный выбор.

Так Кадор Бен-Салим и попал на экран. Он стал первым африканцем, который снялся в советском кино. «Красные дьяволята» принесли ему большую популярность: о нём не только говорили, но и приглашали на съёмки в другие фильмы. Кадор снялся ещё в нескольких советских работах, после чего вернулся к своей цирковой деятельности в Тбилиси. О его дальнейшей жизни, к сожалению, ничего неизвестно. Вот это путь прошёл сенегальский циркач!