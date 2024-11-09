Актер Тони Тодд скончался в собственном доме в возрасте 69 лет. Об этом сообщили его представители. Причина смерти актера не называется.

Тодд прежде всего известен по роли Кэндимэна из одноименной серии фильмов ужасов. Актер также запомнился зрителям как постоянный персонаж «Пункта назначения» – патологоанатом Уильям Бладворт. В 2025 году выйдет шестой фильм серии, «Кровные узы», в котором артист сыграл свою последнюю роль на широком экране.

Актер известен и своим участием в озвучании. Последними такими проектами Тодда стали видеоигры «Индиана Джонс и великий круг» и «Человек-паук 2», в котором он подарил голос Веному.