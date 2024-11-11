Вслед за новостями о неутешительном состоянии королевы Великобритании Камиллы появились не менее плохие новости о ее муже. Неужели правление принца Уильяма и Кейт Миддлтон наступит намного раньше, чем все ожидали? С начала 2024 года Карл III борется с раком, точный диагноз монарх скрывает. Еще совсем недавно казалось, что болезнь если не отступила, то уже хотя бы не так сильно мучит монарха. Ведь король в октябре отправился в большой тур по Австралии и Новой Зеландии. Ради этой поездки он даже отказался от химиотерапии.

Увы, но инсайдеры сообщают, что поздравлять Карла с победой над раком рано. Более того, по неподтвержденным официально данным, в королевском турне монарху было по-настоящему плохо. Якобы ведущую роль тогда на себя взяла королева Камилла.

«Хотя Чарльз пытается показать, что всё идёт своим чередом, это не так. Любой может заметить, что он не в порядке», — передает источник.

Уточняется, что во время королевского турне Карла III всегда сопровождали два личных врача. Есть мнение, что один из них всегда носил специальную черную сумку, в которой хранил кровь короля на случай, если тому срочно потребуется переливание. И якобы скорая помощь была неотъемлемой частью монаршего кортежа в Австралии и Новой Зеландии.

Людям, утверждает инсайдер, особенно бросался в глаза внешний вид Карла. В частности, «гротескно красные и воспаленные, болезненные губы». Эксперты уже высказались, что на лицо монарха таким образом могла повлиять химиотерапия.

«Его потрескавшиеся губы заставили некоторых людей в ужасе отпрянуть. А цвет лица у него нездоровый и румяный. Придворные беспокоятся, что он пренебрегает своим здоровьем, ставя королевство на первое место. Очевидно, он болен сильнее, чем показывает. Ходили слухи, что Чарльз казался очень слабым. Казалось, что всё, что он мог делать, — это улыбаться, пожимать руки и кивать, пока Камилла была в центре внимания», — заметил инсайдер.

Ранее появлялись самые разные слухи о болезни Карла III. Вплоть до того, что вот-вот последует отречение монарха с последующей коронацией его сына Уильяма и Кейт Миддлтон, принца и принцессы Уэльских. Однако пока ни одна из новостей о якобы находящемся при смерти Карле не подтвердилась. Так что остается надеяться, что и на этот раз разговоры о плохом состоянии короля слишком преувеличены.