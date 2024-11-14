Обычный спортивный костюм и ни капли макияжа — такую Кабаеву вы еще не видели. Чемпионка потеряла терпение на тренировке — она показала, что до сих пор мастерски может исполнить любой элемент программы.

Несмотря на то, что Алина Кабаева давно не выходит на ковер, художественная гимнастика навсегда стала частью ее жизни. Прославленная гимнастка каждый день погружается в тренировочный процесс, уже много лет она руководит академией художественной гимнастики «Небесная грация». А по ее инициативе проводится международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация».

Участие в соревнованиях принимают спортсменки со всего мира. В этой дисциплине россиянки одни из тех, на кого ровняются и с кого берут пример. В свое время Алина Кабаева заслужила множество наград — в 2004 году она взяла олимпийское золото в индивидуальном многоборье, а также она является двукратной абсолютной чемпионкой мира, пятикратной абсолютной чемпионкой Европы и шестикратной абсолютной чемпионкой России.

Несмотря на свои многочисленные заслуги, спортсменка не закрывается от юных дарований, которые мечтают пойти по ее стопам, она готова делиться своим опытом и помогать достигать совершенства.

«Лично соберу твои сумки и поедешь домой»: Алина Кабаева закаляет характер маленьких гимнасток Сейчас прославленная гимнастка помогает воспитанницам Академии подготовиться к международному турниру «Кубок ''Небесная грация''», который пройдет в Катаре.

Снимки с очередной тренировки появились в Телеграм-канале Академии. На этих кадрах Алина Кабаева в легком белоснежном спортивном костюме вышла на ковер, чтобы лично продемонстрировать несколько спортивных элементов, которые помогут гимнасткам завоевать желанные награды.

Как известно, в сентябре СМИ сообщили, что у президента России есть два малолетних сына по имени Иван и Владимир. Их матерью является бывшая гимнастка Алина Кабаева. Это утверждается в расследовании центра "Досье".

Сообщается, что первый сын Путина Иван родился в 2015 году, а Владимир – в 2019 году. В публичном доступе есть их фотографии, но журналисты не стали их показывать по этическим соображениям. Дети живут по документам прикрытия, перемещаются на частных самолетах и яхтах, связанных с Путиным, под охраной ФСО, в общественных местах не появляются и живут в президентских резиденциях, говорится в расследовании. Источником "Досье", как утверждается, выступил человек, работающий в резиденции Путина. "Он часто видит детей главы государства, хотя и не общается с ними ежедневно, и согласился рассказать об этом на условиях анонимности", – говорится в расследовании. Исследователь ФБК Георгий Албуров подтвердил информацию "Досье", написав, что работал над аналогичным расследованием, но не успел его выпустить.

Журналисты и ранее сообщали о том, что у Путина и Кабаевой есть дети. В частности, швейцарская газета SonntagsZeitung выступала с утверждением, что у Путина в 2015 и 2019 годах родились двое сыновей, один из них – в Швейцарии. Также утверждалось, что второго ребёнка Кабаева рожала в Москве под наблюдением швейцарского врача. "Досье" подтвердил эту информацию. Имена детей называются впервые.