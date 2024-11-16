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Чулпан Хаматова задумалась об уходе в монастырь, если не продлит ВНЖ в Латвии 1

Lifenews
Дата публикации: 16.11.2024
BB.LV
Чулпан Хаматова задумалась об уходе в монастырь, если не продлит ВНЖ в Латвии

Находясь в Латвии, актриса не может продлить вид на жительство, что наводит на нее тоску. В поисках места под солнцем Чулпан Хаматова готова вовсе отречься от мирской жизни.

После того, как Чулпан Хаматова покинула Россию, актриса все никак не приживется в Латвии. Сначала у нее были проблемы с работой в театре — артистка не могла полноценно продолжать карьеру из-за невостребованности русских деятелей в этой сфере, сейчас она не может продлить вид на жительство за границей. «Уже никак это не сделать», — вздыхает она.

Но ее коллеги сдаваться не намерены и все еще ищут пути, как можно обойти эту систему. Они согласны на самые радикальные меры, лишь бы не возвращаться в Россию. Михаил Шац придумал выход из ситуации: «Можно в монастырь пойти. Это может быть, как лазейка, если ты не выберешься из этого состояния, в котором сейчас находишься», — предлагает телеведущий в своей программе. Хаматова не стала отрицать, что это действительно может сработать.

Трудности выбивают Чулпан из колеи, кажется, еще немного и она впадет в отчаяние. Она пытается вжиться в среду рижских актеров. Отвечая на вопрос об отличиях между индустрией в двух странах, она говорит, что везде одна театральная школа.

Еще в сентябре звезда «Современника» жаловалась на бюрократию Латвии. Никакие средства не могут помочь ей остаться в стране. «Мне могут не продлить вид на жительство. Покупала землю, строила дом… Но это больше не работает! Все аннулировали. Это больше не причина для продления вида на жительство», — печалилась 49-летняя Хаматова.

Чулпан намеревалась закрепиться в стране, куда решила эмигрировать, и даже начала учить латышский язык. Но у жизни на нее другие планы. «После того, как нас попросили из Национального театра, мне было все равно — останусь я в Латвии, не останусь. Если я не нужна, то поеду в другую страну», — заявляла актриса.

#звезды
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    16-го ноября

    Предателей, даже в Латвии не любят. Я понимаю, что латышские законы очень "демократичны", но такую, как Чулпан не жалко, хотя как актриса, она талантливая.

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